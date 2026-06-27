Nueva Zelanda iguala a Honduras con la peor racha activa sin ganar en Mundiales
La presencia de Nueva Zelanda en las Copas del Mundo nunca ha sido habitual. Durante años, la confederación de Oceanía no contó con un boleto directo al torneo y eso redujo las posibilidades de los Kiwis, que apenas han disputado tres ediciones mundialistas. En ninguna de ellas han podido ganar un partido, una marca negativa que ahora comparten con otra selección que conoce bien esa frustración: Honduras.
Con su participación en el Mundial 2026, Nueva Zelanda llegó a nueve partidos sin victoria en Copas del Mundo e igualó la peor racha activa del torneo. La marca ya pertenecía a Honduras, ausente desde Brasil 2014, y ahora también queda en manos de los neozelandeses, que cerraron su participación en Norteamérica con dos derrotas y un empate para quedar eliminados como últimos de su grupo.
El recorrido mundialista de Nueva Zelanda comenzó en España 1982, una edición que todavía se recuerda por la dureza de sus resultados. En su debut cayó 5-2 ante Escocia, después perdió 3-0 contra Yugoslavia y cerró la fase de grupos con un 4-0 frente a Brasil. Fueron tres derrotas, apenas dos goles a favor y una diferencia de -10 que marcó su primera experiencia en el torneo.
La selección oceánica tuvo que esperar 28 años para regresar a una Copa del Mundo. Lo hizo en Sudáfrica 2010, donde cambió por completo la imagen que había dejado en su debut mundialista. Nueva Zelanda se fue eliminada en fase de grupos, pero sin perder un solo partido, después de empatar 1-1 contra Eslovaquia, 1-1 ante Italia y 0-0 frente a Paraguay. Terminó con tres puntos, uno más que la propia Italia, aunque no le alcanzó para avanzar a octavos de final.
El regreso volvió a tardar demasiado. Nueva Zelanda reapareció en 2026 y llegó incluso a extender esa racha invicta que había comenzado en Sudáfrica, al empatar 2-2 contra Irán en su primer partido del torneo. Sin embargo, los números positivos se terminaron ahí. Después vinieron las derrotas ante Egipto y Bélgica, por 3-1 y 5-1, resultados que elevaron su cuenta histórica a nueve partidos mundialistas sin conocer la victoria.
Honduras ya había llegado antes a ese mismo registro. La H ha disputado tres Mundiales y tampoco ha ganado un solo partido. Su primera participación fue en España 1982, donde comenzó con dos empates valiosos ante la anfitriona España e Irlanda del Norte, ambos con goles hondureños. Aun así, la derrota 1-0 contra Yugoslavia en la última jornada la dejó fuera de la segunda ronda.
El regreso hondureño se dio hasta Sudáfrica 2010, pero el panorama fue más complicado. Honduras solo pudo sumar un punto, gracias al empate 0-0 ante Suiza, y volvió a terminar en el último lugar de su grupo. Cuatro años después, en Brasil 2014, vivió su peor participación mundialista: perdió sus tres partidos, recibió goleadas de Francia y Suiza, y también cayó 2-1 contra Ecuador. Desde entonces no ha vuelto a clasificarse.
Detrás de Nueva Zelanda y Honduras aparecen El Salvador y Bolivia, dos selecciones que también siguen sin ganar en Copas del Mundo, aunque con una racha menor de seis partidos sin triunfo. El caso salvadoreño es todavía más duro, porque es el único de esta lista que ni siquiera ha conseguido empatar en el torneo. Bolivia, por su parte, no juega un Mundial desde 1994, mientras que El Salvador no lo hace desde 1982.
La marca de Nueva Zelanda no habla solo de una mala racha, sino también de lo difícil que ha sido para varias selecciones sostenerse en la élite mundial. Los Kiwis han tenido participaciones separadas por décadas, Honduras lleva más de diez años sin volver al torneo y tanto Bolivia como El Salvador acumulan largas ausencias. Por eso, la estadística seguirá abierta hasta que alguno de ellos regrese a una Copa del Mundo y consiga, por fin, romper una espera que ya forma parte de la historia negativa del Mundial.