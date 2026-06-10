Omar Artan, árbitro somalí rechazado por EU, es recibido como héroe en su país
El árbitro somalí Omar Artan, cuya entrada fue denegada a Estados Unidos en el Mundial 2026, fue recibido como un héroe en su regreso a Mogadiscio y prometió que estará en la próxima edición del torneo, en 2030.
Más de cien aficionados esperaban fuera de la sección VIP del principal aeropuerto de la capital somalí, ondeando banderas nacionales, cuando Artan desembarcó entre vítores de un vuelo de Turkish Airlines.
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"Estaré en el próximo Mundial y seguiré haciendo que Somalia esté orgullosa... Pese a lo que me ha ocurrido, no estoy desmotivado", declaró Artan a los periodistas.
"Lo trataron injustamente de tal manera que le duele a cualquier persona preocupada por la humanidad", declaró en el aeropuerto Mohamed Said, un funcionario del gobierno.
Después tuvo lugar un evento más multitudinario en su honor en un estadio de Mogadiscio, en el marco de un partido de la liga nacional entre los equipos Heegan y Dekedaha.
En la grada, la multitud se levantó al unísono cuando entró en el recinto el árbitro, acompañado de altos responsables gubernamentales: fue entonces cuando el público empezó a ondear banderas somalíes, a aplaudir y a corear el nombre del árbitro y el himno nacional.
"Nunca olvidaré este momento", agradeció el árbitro en un mensaje a los espectadores, que pronunció llevando una enseña nacional sobre los hombros.
¿Qué pasó con el árbitro somalí Omar Artan?
Artan, que en 2025 fue nombrado mejor árbitro masculino por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) fue devuelto por Estados Unidos el sábado, tras haber llegado al aeropuerto internacional de Miami.
Un portavoz del Departamento de Estado aseguró el martes que Artan "es sospechoso de estar vinculado a presuntos miembros de organizaciones terroristas", lo que "inhabilita al viajero para ser admitido en Estados Unidos".
La FIFA confirmó que no formaría parte del Mundial, que arranca este jueves.
El nombramiento de Artan entre los 52 silbantes seleccionados para llevar el silbato en el Mundial 2026, que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá, había sido un motivo de orgullo para sus compatriotas.
El presidente de Somalia Hassan Sheikh Mohamud declaró en abril que Artan era "un símbolo de inspiración para una nueva generación de somalíes". AFP