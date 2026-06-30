Orlando Gill, criticado por Chilavert, se convirtió en héroe paraguayo ante Alemania
José Luis Chilavert, en su rol de leyenda, trató de exponerlo ante los medios criticando su estilo de juego. Ahora, Orlando Gill le responde en la cancha, atajando dos penales para eliminar a Alemania y convertirse en la nueva figura de la portería de Paraguay.
Este lunes 29 de junio, el cuadro guaraní se enfrentó al conjunto germano, uno de los máximos contendientes al título, en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026. En el papel, los sudamericanos aparecían como claras víctimas, aun así, lograron sobreponerse a la adversidad. Para ello, Gill, tuvo que aparecer como una pieza clave, realizando 6 salvadas, manteniendo el empate 1-1 durante los 120 minutos para forzar la tanda de penales.
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Su histórica actuación no terminó ahí. El guardameta de 26 años no se intimidó ante el escenario y continuó con su exhibición desde los once pasos. En el primer disparo de la tanda le atajó el intento a Kai Havertz y, posteriormente, en el cuarto tiro teutón, contuvo el remate de Nick Woltemade. De esta manera, concretó las dos paradas que ayudaron a Paraguay a llevarse la eliminatoria y sellar su clasificación a los octavos de final.
Con la presión de una leyenda en contra
Si de por sí su partido ya era de alta exigencia por la justa, el rival y ronda eliminatoria, hay que añadirle un factor. Y es que también tenía la presión de tener en contra la voz de un histórico de su propia selección como José Luis Chilavert, reconocido tres veces como el Mejor Portero del Mundo por la IFFHS (1995, 1997 y 1998).
El exarquero mundialista en Francia 1998 y Corea-Japón 2002, lejos de respaldar al joven guardameta, lo señaló públicamente como uno de los responsables de la goleada que Paraguay sufrió en su debut en el torneo. MEncionó que su falta de liderazgo fue una de las razones por las que cayeron1-4 ante Estados Unidos.
“El arquero es el que ve la jugada de frente. Si yo veo que me están atacando mucho, tengo que hablar con mi defensa y el mediocampo para poder cubrir esos espacios donde estamos teniendo problemas. El problema es que el chico Gill no habla, juega mudo, y el fútbol es comunicación. El arquero es el que tiene que ordenar. Cuando pasan tres cuartos de cancha, ya nuestros defensores están metidos dentro del área de Paraguay. Él debería gritarles que jueguen diez metros fuera del área, como jugábamos nosotros”, declaró Chilavert para Radio Ñandutí.
Gill siempre tuvo el respaldo de su DT
Ante las palabras de Chilavert, el estratega de Paraguay, Gustavo Alfaro, salió en defensa de su portero previo al choque ante los alemanes. En conferencia de prensa, el técnico argentino manifestó su desagrado por el hecho de que figuras históricas prefieran criticar a la distancia antes que acercarse a apoyar al grupo.
“Me hubiera gustado que Chilavert, en vez de ser un francotirador, me llamara para hablar con Orlando Gill y compartirle sus experiencias mundialistas (...). Que venga, las puertas de la selección están abiertas, tal como vino Roque Santa Cruz, Carlos Bonet, Nelson Haedo Valdez o Jonathan Santana".
¿Quién es Orlando Gill?
Orlando Gill nació el 11 de junio de 2000. Desde chico ingresó a las fuerzas básicas del equipo de su ciudad, el Sportivo San Lorenzo, donde realizó su proceso formativo hasta debutar en el año 2020 en la Primera División de Paraguay a la edad de 20 años.
Una vez en el profesionalismo, se consolidó como una de las grandes promesas del arco guaraní. Fue así como, en 2024, llamó la atención de San Lorenzo de Almagro de Argentina, club que lo fichó inicialmente como suplente con la intención de continuar con su formación. Sin embargo, en cuestión de un año terminó ganándose la titularidad con el Ciclón.
Posteriormente, en septiembre de 2025 recibió su primer llamado para defender la camiseta absoluta de la Albirroja. A pesar de las críticas por haber disputado solo 9 partidos durante el proceso, Gustavo Alfaro decidió nombrarlo su portero titular para este Mundial. Hoy, Gill ha correspondido a esa confianza, convirtiéndose en el héroe que eliminó a la tetracampeona del mundo.