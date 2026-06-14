La otra afición que encontró su Mundial en Guadalajara
Argentina no jugará en Guadalajara en la fase de grupos del Mundial 2026, Israel ni siquiera tiene a su selección clasificada al Mundial y Singapur nunca ha disputado una Copa del Mundo.
Sin embargo, aficionados de los tres países aparecieron en las calles del Centro Histórico de la capital del estado de Jalisco.
Algunos cruzaron medio planeta para llegar, otros utilizarán Guadalajara como una parada dentro de un recorrido por varias sedes de México y Estados Unidos, hay quienes decidieron quedarse aquí durante semanas simplemente para vivir la fiesta mundialista.
Mientras el Estadio Guadalajara recibirá los partidos entre Corea del Sur y Chequia; México y Corea del Sur; Colombia y República Democrática del Congo, además de España y Uruguay, la Perla Tapatía también acoge a una afición que no aparece en el calendario oficial de la sede, pero que encontró ahí su propio Mundial.
Los argentinos Lucas y Ricardo son parte de ella. El primero decidió instalarse en la ciudad para vivir el torneo, mientras que el segundo lleva dos años viviendo en Guadalajara. Ninguno tiene boletos para ir al estadio.
"El boleto soy yo, papi. El Mundial lo hago yo", dijo Lucas entre risas a Sports Illustrated México.
La respuesta resume una forma distinta de vivir la Copa del Mundo. Para ellos, la experiencia no necesariamente pasar por estar en el inmueble.
"Acá vamos en el Fan Fest a estar hasta que nos echen".
Argentina no tendrá partidos en Guadalajara en el Mundial 2026, pero eso no cambia sus planes.
"Todos los partidos vamos a estar acá echando porras para todos los equipos que sean latinoamericanos. Guadalajara es una ciudad increíble. Muy buena onda la gente, muy buena onda todo. La comida, la temperatura, todo", señaló Ricardo.
Cuando la conversación llega a la relación entre mexicanos y argentinos, la respuesta rompe con una rivalidad que suele amplificarse en redes sociales.
"Somos hermanos. Está bueno porque hay una rivalidad de futbol, de deportes, nada más. Pero después está todo bien: Nos tomamos un tequila y nos abrazamos todos".
Antes de despedirse, Lucas, quien vive en la ciudad de Santa Fe, vuelve al objetivo principal de su viaje.
"Mi plan en el Mundial es ver Argentina campeón. Es lo único que quiero. Después me puedo morir tranquilo".
La historia de Sean comenzó todavía más lejos. Llegó desde Singapur acompañado de su familia para asistir al partido entre Corea del Sur y Chequia, el único encuentro mundialista que verá en Guadalajara. Conseguir las entradas fue parte de la aventura.
"Fue bastante difícil desde Singapur. A veces tuve que esperar 12 horas solo para conseguir los boletos".
Compró tres entradas en reventa oficial por cerca de 600 dólares cada una. El partido es apenas una escala en su viaje. Sean pasó por Cancún, llegó a Guadalajara y después volará a Nueva York. Calcula que el viaje completo rondó los 30 mil dólares.
Lo curioso es que tampoco tiene un favorito en el encuentro que verá en el Akron: "Siempre apoyo a Países Bajos en los mundiales", señaño.
Aunque admite cierta simpatía por Corea del Sur gracias a Heung-min Son, porque es fanático del Tottenham, admitió que en el partido que verá en México será “neutral”.
El israelí Eitan encontró una razón diferente para estar en México: "vengo a la Copa del Mundo y ver a mi familia mexicana".
Su paso por Guadalajara forma parte de una ruta que incluye cinco partidos entre México y Estados Unidos. Después continuará hacia Monterrey, Los Ángeles, San Francisco y Seattle.
Cuando se le pregunta por su favorito para levantar el trofeo, no menciona a México ni a alguno de los habituales candidatos sudamericanos: "Portugal, me parece que Portugal va a ganar".
Antes de continuar el viaje, tuvo tiempo de recorrer Guadalajara: "Me encanta", confesó.
Entre todos los aficionados que ya comenzaron a ocupar el Centro Histórico, hay una historia que conecta con uno de los partidos más esperados de la sede.
Yuna Kim, creador del canal de YouTube Cocinando Corea, llegó a Guadalajara hace 26 años, cuando sus padres visitaron México y decidieron mudarse al país.
Desde entonces construyó su vida en Jalisco sin perder el vínculo con Corea del Sur. En unos días verá enfrentarse en el mismo estadio a los dos países que considera parte de su historia.
"Nunca me imaginé de vivir una Copa del Mundo en Guadalajara, pero estoy muy emocionada y muy feliz".
Mientras las selecciones terminan de instalarse y los aficionados con boleto cuentan los días para entrar al Estadio Akron, otra Copa del Mundo ya comenzó en Guadalajara.
La de los argentinos que llegaron aunque su selección no juegue aquí, la de un aficionado de Singapur que cruzó medio planeta para ver un solo partido, la de un viajero israelí que recorrerá varias sedes siguiendo el torneo y la de una coreana que verá encontrarse en una misma cancha a los dos países que marcaron su vida.