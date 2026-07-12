Otro récord: Messi llega a 10 asistencias mundialistas para jugadores diferentes
El "10" se ha convertido en el número de la suerte para Lionel Messi. No solo es su dorsal en la camiseta argentina, sino que ahora también es el número con el que ha alcanzado el récord de más asistencias realizadas por un jugador en Copas del Mundo. Lo curioso de este registro es que todas ellas han sido para una decena de compañeros diferentes.
La décima asistencia de La Pulga se dio este sábado 11 de julio en su partido ante Suiza por los cuartos de final de Norteamérica 2026. Justamente al minuto 10 del encuentro, Messi cobró un tiro de esquina preciso que fue rematado por Alexis Mac Allister para marcar el primer tanto del cotejo.
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Desde su primera justa mundialista, el astro argentino ha logrado al menos una asistencia por torneo. En Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 registró una en cada edición; luego, en Rusia 2018 sumó dos más a su cuenta, mientras que en Qatar 2022 firmó su mejor marca con tres. Ahora, en Norteamérica 2026, ya contabiliza dos más en lo que va del torneo.
Con este registro, Messi se coloca en la cima de los máximos asistentes en el certamen más grande del fútbol. Incluso, supera a otros dos históricos que portaron la camiseta número 10, como Pelé con Brasil y su compatriota Diego Armando Maradona.
Máximos asistentes en la historia de los Mundiales
- Lionel Messi (Argentina): 10 asistencias
- Fritz Walter (Alemania): 9 asistencias
- Pelé (Brasil): 9 asistencias
- Diego Maradona (Argentina): 8 asistencias
- Pierre Littbarski (Alemania): 7 asistencias
- Grzegorz Lato (Polonia): 7 asistencias
Siempre con un socio diferente
Otro aspecto que resalta de esta estadística es su capacidad para asociarse con cualquier jugador de la Albiceleste. Y es que sus diez pases de gol jamás han tenido al mismo anotador.
- Alemania 2006 | vs. Serbia y Montenegro: asistió a Hernán Crespo.
- Sudáfrica 2010 | vs. México: asistió a Carlos Tévez.
- Brasil 2014 | vs. Suiza: asistió a Ángel Di María.
- Rusia 2018 | vs. Francia: asistió a Gabriel Mercado.
- Rusia 2018 | vs. Francia: asistió a Sergio "Kun" Agüero.
- Qatar 2022 | vs. México: asistió a Enzo Fernández.
- Qatar 2022 | vs. Países Bajos: asistió a Nahuel Molina.
- Qatar 2022 | vs. Croacia: asistió a Julián Álvarez.
- Norteamérica 2026 | vs. Egipto: asistió a Cristian "Cuti" Romero.
- Norteamérica 2026 | vs. Suiza: asistió a Alexis Mac Allister.