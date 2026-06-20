Mundial 2026: Países Bajos golea a Suecia y se acerca a Monterrey
Países Bajos necesitaba una noche así. Después del empate ante Japón en su debut en el Mundial 2026, la Oranje llegó al partido contra Suecia con una obligación clara: recuperar sensaciones, imponer jerarquía y demostrar que su candidatura al título no se había quedado en el papel.
Lo hizo con una actuación contundente, de principio a fin, en una goleada 5-1 que cambió por completo el tono de su Copa del Mundo y que, de paso, lo acerca a Monterrey, sede donde jugaría su partido de 16avos de final si termina como líder del Grupo F.
El partido se rompió demasiado pronto para Suecia. En el arranque, Brian Brobbey apareció para marcar el primero y darle a Países Bajos el inicio ideal. El golpe no solo pesó en el marcador, también modificó el ánimo del encuentro. Suecia, que venía de golear 5-1 a Túnez en su presentación, quedó incómoda desde los primeros minutos y nunca pudo instalarse con la seguridad que mostró en la primera jornada.
La Oranje entendió el momento y no soltó el control. Con Frenkie de Jong de regreso en el medio campo, el equipo de Ronald Koeman tuvo más claridad para manejar la pelota, acelerar por los costados y encontrar espacios entre líneas. La apuesta por Brobbey como referencia ofensiva dio resultado inmediato. Antes de los 20 minutos, el delantero volvió a castigar y firmó su doblete para poner el 2-0, un marcador que ya reflejaba la diferencia de intensidad entre ambos equipos.
Suecia intentó reaccionar con Alexander Isak y Viktor Gyökeres como principales amenazas, pero le faltó precisión en el último tercio. Cada avance sueco chocó con una defensa neerlandesa más ordenada y con un rival mucho más cómodo en los momentos decisivos. Países Bajos no necesitó tener una posesión estéril ni alargar las jugadas de más: fue directo, agresivo y efectivo.
El descanso no cambió la historia. Al contrario, la segunda parte confirmó la superioridad neerlandesa. Cody Gakpo apareció apenas al inicio del complemento para marcar el tercero y, pocos minutos después, firmó también su doblete para dejar el partido prácticamente sentenciado. En menos de diez minutos, Países Bajos pasó de tener una ventaja importante a convertir la noche en una exhibición.
Suecia encontró algo de vida cerca de la hora de partido, cuando Anthony Elanga descontó después de una buena acción de Alexander Isak. El gol evitó que el golpe fuera aún más duro en lo anímico, pero no alcanzó para reabrir el encuentro. La reacción sueca fue breve y Países Bajos supo enfriar cualquier intento de remontada con oficio, orden y paciencia.
El cierre tuvo todavía un último castigo. En la recta final, Crysencio Summerville puso el 5-1 definitivo y selló una goleada que puede pesar mucho en el Grupo F. No fue solo una victoria amplia: fue una declaración. Países Bajos pasó de dejar dudas en su debut a colocarse en una posición mucho más fuerte rumbo a la última jornada, donde enfrentará a Túnez en Kansas City con el liderato como premio mayor.
Ese primer lugar no solo cambiaría el orden del grupo. También marcaría el camino inmediato de la Oranje en la fase de eliminación directa, pues el líder del sector tendría como destino Monterrey para disputar los 16avos de final. Por eso, la goleada en Houston no solo vale por los tres puntos o por la diferencia de goles: también puede empujar a Países Bajos hacia una ruta más clara en el Mundial.
Suecia, en cambio, queda obligada a responder ante Japón para asegurar su camino a la siguiente ronda. La noche dejó dos lecturas claras. La primera: Países Bajos encontró en Brobbey y Gakpo una fórmula ofensiva letal. La segunda: Suecia descubrió que su goleada inicial no le garantiza nada en un grupo que todavía puede cambiar. En Houston, la Oranje no solo ganó; recuperó autoridad, confianza, presencia mundialista y empezó a mirar de reojo hacia Monterrey.