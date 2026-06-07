¡Para Récord Guinness! Fans mexicanos forman la ola más grande del mundo

🌊🇲🇽 México hace historia con la #ola más grande del mundo. #RécordGuinness



Hoy, sobre Paseo de la Reforma, miles de personas se reunieron para formar una ola monumental y ser parte de un momento histórico.



Entre emoción, alegría y pasión por el futbol, la afición mexicana… pic.twitter.com/nKZboHxzO7