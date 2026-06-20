Paraguay vence a Turquía pese a la histórica expulsión de Miguel Almirón
La selección de Paraguay consiguió una victoria vital en el Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Turquía en la segunda jornada del Grupo D, en un encuentro marcado por el tempranero gol de Matías Galarza y la histórica expulsión de Miguel Almirón.
La derrota dejó a los turcos en el fondo del sector ya eliminados, mientras que los sudamericanos se mantienen con vida de cara a la última jornada de la fase de grupos.
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Este resultado también hace que Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, asegure la primera plaza del Grupo D, horas después de haberse convertido en el segundo equipo, después de México, en clasificarse para dieciseisavos tras vencer 2-0 a Australia.
La Albirroja golpeó desde el arranque. Apenas al minuto 2, Matías Galarza aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador y darle tranquilidad al conjunto sudamericano en Santa Clara, California.
Sin embargo, cuando parecía que Paraguay se iría al descanso con una cómoda ventaja, llegó una acción que quedará registrada en la historia de las Copas del Mundo. En el tiempo añadido del primer tiempo, Miguel Almirón fue expulsado luego de que el VAR alertara al árbitro salvadoreño Iván Barton sobre una infracción a la nueva normativa implementada por la FIFA.
El mediocampista del Atlanta United se convirtió así en el primer futbolista en recibir una tarjeta roja en el Mundial 2026 por incumplir la regla que prohíbe taparse la boca al hablar con un rival, una medida introducida para combatir posibles insultos racistas dentro del terreno de juego.
Con diez hombres durante toda la segunda mitad, Paraguay resistió los intentos de Turquía, que fue incapaz de aprovechar la superioridad numérica. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro mostró orden defensivo y supo administrar la ventaja mínima para sumar tres puntos fundamentales en sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final.