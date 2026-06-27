Los peores clasificados a las fases finales en Mundiales
Cabo Verde firmó una de las historias más inesperadas del Mundial 2026 al clasificarse a la segunda fase en su primera participación en una Copa del Mundo.
La selección africana avanzó con solo tres puntos, después de empatar contra España, Uruguay y Arabia Saudita, en un grupo en el que la debacle charrúa abrió la puerta para que los debutantes se metieran entre los mejores del torneo.
Los caboverdianos se sumaron así a una lista muy particular dentro de la historia mundialista: la de selecciones que lograron avanzar a una ronda eliminatoria sin ganar un solo partido en la fase de grupos.
Antes de Cabo Verde, otros equipos ya habían sobrevivido con tres empates, aunque cada caso tuvo sus propias condiciones, formatos y desempates. Gales, Italia, Irlanda, Países Bajos y Chile también encontraron una forma poco habitual de seguir con vida.
El primer antecedente apareció en el Mundial de Suecia 1958, cuando Gales terminó la fase de grupos con tres empates y apenas dos goles anotados. Igualó 1-1 ante Hungría, 1-1 contra México y 0-0 frente a Suecia, resultados que lo dejaron empatado en puntos con los húngaros. En aquel formato todavía existían partidos de desempate, por lo que Gales tuvo que jugar un duelo extra contra Hungría, ganó 2-1 y avanzó a cuartos de final, donde fue eliminado por Brasil.
Tuvieron que pasar 24 años para que se repitiera una historia similar. Italia llegó al Mundial de España 1982 con más dudas que certezas y atravesó la primera fase sin una sola victoria. La Azzurri empató 0-0 contra Polonia, 1-1 frente a Perú y 1-1 ante Camerún. Le alcanzó para avanzar por criterio de desempate, con apenas tres puntos y dos goles a favor, en una clasificación que en ese momento parecía más un alivio que una señal de grandeza.
Después ocurrió una de las transformaciones más recordadas en la historia de los Mundiales. Italia dejó atrás el mal juego de la primera ronda, venció a Argentina y Brasil en la segunda fase de grupos, superó 2-0 a Polonia en semifinales y derrotó 3-1 a Alemania Federal en la final. Es el único caso de una selección que no ganó un solo partido en la primera fase y terminó levantando la Copa del Mundo.
En Italia 1990 se presentó una situación todavía más peculiar. Irlanda y Países Bajos terminaron la fase de grupos con tres empates, tres puntos y números idénticos, además de compartir el mismo sector. Como no había forma de separarlos por los criterios habituales, un sorteo determinó que Irlanda avanzara como segunda de grupo, mientras que Países Bajos lo hizo como uno de los mejores terceros. Ninguno había ganado, pero los dos siguieron con vida.
El último antecedente antes de Cabo Verde se dio en Francia 1998, cuando Chile avanzó como segundo de grupo después de empatar sus tres partidos. La Roja igualó 2-2 contra Italia, 1-1 ante Austria y 1-1 frente a Camerún. El grupo fue tan cerrado que solo Italia ganó partidos, mientras que Chile aprovechó los empates entre los demás para meterse a octavos de final, donde fue eliminado por Brasil.
La otra cara de esta historia la tiene Escocia, una de las selecciones con mejor desempeño en fase de grupos que no pudo avanzar a la siguiente ronda. En Alemania 1974 terminó invicta, con una victoria y dos empates, además de una diferencia de goles de +2. Aun así quedó eliminada por debajo de Yugoslavia y Brasil, que también terminaron con cinco puntos, pero aprovecharon mejor sus goleadas contra Zaire para avanzar por diferencia de goles.
Otro caso llamativo ocurrió en España 1982, cuando Hungría quedó eliminada pese a terminar con una diferencia de goles de +6, la mejor de su grupo. La histórica goleada de 10-1 sobre El Salvador infló sus números, pero no fue suficiente para avanzar después de perder con Argentina y empatar contra Bélgica. Fue una eliminación extraña: el equipo con la mejor diferencia del sector se quedó fuera.
También hubo selecciones que se despidieron sin perder un solo partido. Inglaterra en 1958, Camerún en 1982, Bélgica en 1998 y Nueva Zelanda en 2010 terminaron invictas en la primera fase, pero no consiguieron los puntos suficientes para superar el grupo. Cabo Verde, en cambio, encontró en 2026 el camino opuesto: sin ganar, pero también sin caer, convirtió tres empates en una clasificación histórica.