Periodistas coreanos respetan a México; tras Chequia creen que pueden pelear primer lugar
Corea del Sur llegó a México con una duda que no se resolvía solo con haber clasificado al Mundial. Tenía a Son Heung-min, una generación con nombres importantes en Europa y la obligación habitual de competir en una Copa del Mundo, pero no necesariamente tenía detrás el mismo entusiasmo de otros ciclos.
La remontada ante Chequia en Guadalajara cambió esa percepción entre alguno de los periodistas que viajaron a México a cubrir al el equpo.
México sigue siendo visto por periodistas coreanos como el favorito del grupo A, reconocen la ventaja de jugar en casa, la calidad de la plantilla de Javier Aguirre y el peso de una afición que puede convertir cualquier estadio en territorio mexicano.
Lo que cambió después del 2-1 fue la confianza.
“Mucha gente no tenía interés en la selección. No tenía tanta confianza antes del Mundial, pero después de ganarle a Chequia, a muchos aficionados volvió a gustarles el equipo”, reconoció Junseong Woo, periodista de Yonhap News Agency, la principal agencia de noticias de Corea del Sur, a Sports Illustrated México.
La victoria en Guadalajara no solo le dio tres puntos a Corea, también modificó la conversación alrededor de una selección que ahora mira el partido contra México como algo más que el segundo compromiso de la fase de grupos.
Lee Jong-sun, periodista de SBS Korea, una de las principales cadenas nacionales de televisión de Corea del Sur y un medio de referencia en la cobertura deportiva del país, lo resumió sin rodeos.
“El ganador de este partido será el ganador del grupo”, aseguró sobre el México-Corea del 18 de junio.
La frase no nace de la arrogancia. Entre los periodistas surcoreanos no hay una sensación de superioridad sobre el Tri, hay respeto.
Cuando se les pregunta por México, la mayoría reconoce que la selección de Aguirre sigue siendo el favortio del sector después del 2-0 sobre Sudáfrica en la inauguración del Mundial.
“México es más fuerte que Sudáfrica. Fue natural”, señaló Woo sobre el triunfo mexicano en el Estadio Azteca.
Para el reportero de Yonhap, la victoria del Tri no fue una sorpresa. Era el resultado esperado para el anfitrión. La duda aparece ahora, en el segundo partido del grupo, cuando se enfrenten los dos equipos que ganaron en la primera jornada.
México llega como líder por diferencia de goles, Corea, con el impulso emocional de una remontada. El ganador quedará muy cerca de los diesciseisavos de final y con ventaja real para quedarse con el primer lugar del grupo.
Lee Jong-sun cree que el ambiente también jugará un papel importantes: “Los aficionados mexicanos son muy apasionados. Aman el futbol. Esa es una gran ventaja para México·.
La observación resulta especialmente llamativa porque llegó después de una noche en la que Corea también pareció local en Guadalajara.
Los Red Devils, la porra oficial de la selección asiática, acompañaron todo el partido con tambores y trompetas, pero no fueron los únicos. Buena parte del público mexicano adoptó a Corea como el equipo de la noche frente a Chequia. Los “olé” acompañaron las posesiones largas de los asiáticos y los gritos de “¡Corea, Corea!” sonaron desde distintos sectores del estadio.
Los periodistas coreanos saben que eso no volverá a ocurrir contra México. Aunque los mexicanos han mostrado simpatía por Corea desde su llegada a Guadalajara, el partido del jueves tendrá otra narrativa.
El rival ya no será Chequia, será el anfitrión y el estadio que empujó a los coreanos en su debut puede volverse en contra. Aun así, después de la remontada, Corea se permite creer.
“Corea puede vencer a México”, dijo Woo.
La razón no está solo en el resultado. Los reporteros destacaron la capacidad de reacción del equipo después de recibir el primer gol, la influencia de Kang-in Lee en la generación ofensiva y la sensación de que Corea mostró una versión más fuerte que la que había enseñado durante buena parte del proceso mundialista.
“Corea se volvió más fuerte que antes”, afirmó el periodista de Yonhap.
Park Geondo, periodista de Star News, medio surcoreano con cobertura de deportes y entretenimiento, cree que las características del equipo asiático pueden generar problemas al conjunto mexicano.
Para él, México tiene una selección con buen ataque, pero Corea también cuenta con delanteros, extremos y mediocampistas ofensivos capaces de lastimar.
“Será muy difícil para México bloquear la velocidad de los extremos. También son muy buenos disparando desde larga distancia”.
Park no espera un partido sencillo para ninguno. De hecho, consideró que buena parte de los aficionados coreanos imagina un duelo cerrado, incluso con goles.
“La mayoría de los coreanos esperan un empate con México, como 1-1 o 2-2”, apuntó.
Pero incluso esa expectativa muestra el cambio. Antes del Mundial, avanzar de grupo parecía el mejor escenario posible para muchos. Después del debut, Park reconoce que el techo empieza a moverse.
“Me sorprendió mucho porque Corea jugó mejor de lo que pensaba. Antes pensaba que pasar la fase de grupos sería el mejor escenario, pero tal vez sea diferente”, añadió Park
El optimismo, sin embargo, no elimina las preocupaciones. Young-seon Lee, periodista de Kyeongin Ilbo, diario regional surcoreano con influencia en la zona de Incheon y Gyeonggi, puso el único matiz de cautela antes del partido contra México.
Para él, Corea tendrá que lidiar con un factor que el Tri conoce mucho mejor: la altura.
“Parece que el equipo coreano lo tendrá un poco difícil debido al entorno de gran altitud”, señaló.
El contexto también pesa. Corea tiene su base de entrenamiento en Verde Valle, en Guadalajara, y disputará toda su fase de grupos en México. Ya venció a Chequia en el Estadio Guadalajara, volverá ahí para enfrentar al Tri y cerrará ante Sudáfrica.
México, en cambio, llega con la ventaja de jugar en casa y con la presión de sostener el liderato después de ganar en la inauguración. Por eso entre los periodistas surcoreanos no hay una declaración de guerra.
Hace apenas unos días, Corea llegó a Guadalajara preguntándose si su selección estaba lista para competir en este Mundial, después de remontarle a Chequia, la pregunta cambió. Ahora quiere saber si también puede pelearle el grupo a México.