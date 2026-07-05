La playera negra de México se agota antes del duelo ante Inglaterra
La búsqueda de la playera negra de México empieza a parecerse a una ronda de eliminación.
En Reforma 222, a unas cuadras del corredor donde se han concentrado los festejos de la selección mexicana durante el Mundial, la respuesta se repite entre tiendas deportivas: ya no hay, queda solo en tallas grandes o se agotó desde hace semanas.
A un día del partido del domingo ante Inglaterra en el Azteca, el avance del Tricolor también se nota en los anaqueles.
En Adidas de Reforma 222 todavía quedaban playeras verdes de manga larga en todas las tallas, pero la blanca solo aparecía a partir de mediana y la negra estaba reducida a tallas grandes, principalmente XXL.
En la tienda esperan que buena parte del inventario desaparezca antes del partido y, según explicaron, ya no tendrán más resurtido. La escena pesa más por la ubicación: no es una plaza cualquiera, sino una de las más cercanas a Reforma, donde miles de aficionados han caminado después de cada resultado de México.
En Innvictus del mismo centro comercial, el inventario era más corto. De la blanca solo quedaban tallas de niño y el resto de los modelos se había agotado, sin expectativa de reposición.
La alternativa era la edición inspirada en 1986, disponible en chica, mediana y grande. En Innovasport, la verde de manga larga y la blanca, tanto de manga larga como corta, sobrevivían casi solo en XXL. La negra, dijeron en la tienda, se agotó desde hace tres semanas y no tienen certeza de que vuelva.
Parque Delta mostró una escasez parecida. En Innvictus solo quedaba la edición del 86 y únicamente en talla mediana.
En Innovasport había verde y blanca, pero solo en XXL; la negra ya no estaba. En Martí tampoco quedaba la negra de adulto y lo disponible era para niño, en verde y blanco, sobre todo en tallas de 11 a 12 años. Adidas Originals mantenía la verde y la blanca, también en XXL, pero sin la versión negra.
Perisur fue el punto donde la búsqueda todavía ofrecía más opciones. Adidas Originals tenía verde y blanca; Martí conservaba verde y blanca de adulto, además de negra para niño.
La tienda Adidas normal fue la única del recorrido donde todavía aparecieron las tres versiones: verde, blanca y negra, aunque esta última en manga larga. No era abundancia, pero sí el inventario más completo frente a una demanda que se aceleró con el pase de México a octavos.
Fuera de las tiendas oficiales, la historia cambia. Playeras no originales hay en casi todas partes, sobre todo verdes, aunque también se encuentran blancas y negras en distintas tallas.
Los precios van de 350 a 550 pesos, dependiendo del puesto y la calidad. Ahí la camiseta no se agota igual, pero la diferencia está en el circuito: mientras los comercios informales todavía tienen opciones, las tiendas oficiales empiezan a vivir el partido contra Inglaterra como último empujón de ventas.
La fiebre tiene explicación comercial. Desde 2007, México es una de las selecciones más importantes para Adidas y forma parte de su categoría AAA, el grupo de contratos más valiosos de la marca junto a potencias como Argentina, Alemania e Italia. La diferencia es que el Tricolor es la única de ese bloque que nunca ha ganado una Copa del Mundo.
Para el Mundial 2026, la apuesta fue todavía mayor: México es la única selección patrocinada por Adidas con tres camisetas oficiales en el torneo, con uniforme local, visitante y una tercera edición desarrollada junto con Someone Somewhere.
Rodrigo Mort, Brand Marketing Manager de la compañía europea entre 2012 y 2015, estimó a Sports Illustrated México que durante este ciclo mundialista podrían venderse cerca de tres millones de artículos de la Selección, 70 por ciento de ellos camisetas.
La verde sigue siendo la más visible en las calles, pero la negra ya ganó otro lugar: la de la búsqueda complicada. Antes del México-Inglaterra, todavía se puede encontrar una playera del Tri en CDMX, pero ya no necesariamente la que el aficionado quiere, ni en la talla que necesita.