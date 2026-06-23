¿Por qué Djed Spence se negó a saludar a Thomas Partey? Esto se sabe
La polémica se hizo presente incluso antes del silbatazo inicial. Inglaterra y Ghana empataron sin goles en un partido con pocas emociones, pero que quedó marcado por el tenso momento protagonizado por Djed Spence, quien se negó a estrechar la mano del ghanés Thomas Partey durante el protocolo previo. Con el empate, ambas selecciones llegarán invictas a la última jornada de la fase de grupos.
¿De qué acusan a Thomas Partey?
El mediocampista regresó a la selección ghanesa después de perderse el primer partido de la Copa del Mundo 2026, luego de que se le negara la entrada a Canadá por los ocho cargos de violación y abuso sexual que enfrenta.
Sin problemas para ingresar a Estados Unidos, Partey comenzó su andar en el certamen como titular de su combinado, por lo que saltó al terreno de juego para la ceremonia previa al encuentro, donde se dio la ya mencionada situación entre el africano y Djed Spence, futbolista de la selección inglesa.
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Desde antes del partido, la Federación Inglesa había autorizado a sus jugadores a no darle la mano a Thomas Partey si así lo decidían, por lo que Spence optó por no estrechar la mano del ghanés mientras se realizaba el protocolo previo al juego. La imagen fue capturada por varios aficionados presentes en el estadio, quienes comenzaron a compartir el video del incidente en redes sociales.
De los 26 jugadores británicos presentes en el terreno de juego, solo el futbolista del Tottenham decidió no saludar al mediocampista africano, sin siquiera hacer el gesto de alzar la mano, manteniéndola siempre abajo cuando Partey se acercaba para realizar el saludo protocolario.
El futbolista africano espera su juicio
El ghanés enfrenta cargos que se remontan a hechos ocurridos entre 2020 y 2022, cuando cuatro mujeres diferentes lo acusaron de agresión sexual y violación mientras formaba parte del Arsenal. Aunque el futbolista ha negado en varias ocasiones las acusaciones, los cargos fueron motivo suficiente para que Canadá no le permitiera el acceso para el primer partido de su selección ante Panamá.
En ese momento, la Federación de Ghana apeló el caso de su jugador y solicitó que se le otorgara una visa de emergencia para poder disputar el encuentro, pero un juez negó la petición y Partey no pudo estar en la victoria por 1-0 de los suyos ante los centroamericanos. Por el momento, Thomas no tiene problemas para ingresar a Estados Unidos.
El centrocampista obtuvo la libertad condicional bajo fianza el pasado agosto, cuando compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. Ahora espera a que se lleve a cabo el juicio en su contra, programado para el 8 de junio de 2027 en el Tribunal de la Corona de Southwark.