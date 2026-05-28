Por qué Kansas City se convirtió en uno de los sitios más importantes del Mundial 2026
Kansas City no parecía destinada a convertirse en uno de los centros más importantes del Mundial 2026. Es la sede más pequeña de toda la Copa del Mundo, no tiene playas o el glamour de otras como Los Ángeles y normalmente tampoco aparece en la conversación cuando se habla de las grandes ciudades deportivas de Estados Unidos.
Pero logró algo que sus rivales no: Argentina, Inglaterra, Países Bajos y Argelia la eligieron como su base operativa en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.
Ahí entrenarán, descansarán, harán recuperación física y prepararán partidos durante semanas.
Eso vale mucho, porque en un Mundial tan grande, las selecciones ya no eligen solamente dónde jugar, también escogen dónde vivir un torneo de más de un mes.
Su ubicación, una de sus ventajas
Qatar 2022 comprimió todo en distancias mínimas, Norteamérica 2026 será otra cosa: tres países, 16 sedes, 104 partidos y vuelos constantes entre ciudades.
Esto hizo que muchas federaciones priorizarán primero la logística que el glamour. La propia FIFA lo explicó cuando anunció oficialmente la selección de las bases operativas.
“Las bases operativas son parte fundamental del tejido que sostiene cualquier Mundial”, dijo Heimo Schirgi, director de operaciones del Mundial 2026.
Las selecciones ya no buscan solamente hoteles cómodos o ciudades famosas, priozan controlar el desgaste físico, la seguridad, privacidad y por supuesto, la logística.
Kansas City apareció como la solución más cómoda para todo eso. La ciudad está prácticamente en el centro de Estados Unidos, algo importante en un torneo en el que habrá vuelos constantes.
También ofrece trayectos simples, menos tráfico y una operación mucho más amable que mercados gigantes como Nueva York, Miami o Los Ángeles.
Mientras algunas ciudades intentaron vender entretenimiento y exposición internacional, Kansas City apostó por infraestructura futbolística solida y útil.
Argentina eligió el Compass Minerals National Performance Center, el centro de entrenamiento de Sporting Kansas City. El complejo tiene cinco canchas profesionales, laboratorio de rendimiento deportivo y espacios utilizados también por la selección de Estados Unidos.
Países Bajos optó pot las instalaciones del KC Current, uno de los proyectos más modernos del futbol estadounidense femenil reciente. El complejo tiene áreas de medicina, recuperación física, gimnasios especializados y espacios de alto rendimiento.
Inglaterra trabajará en el Swope Soccer Village y Argelia utilizará Rock Chalk Park y la infraestructura de la Universidad de Kansas.
Muchas de las otras selecciones se instalarán en universidades, parques adaptados o complejos temporales. Kansas City, en cambio, logró colocar instalaciones construidas para la práctica del futbol.
Pero no fue infraestructura hecha solo para 2026, la ciudad lleva años desarrollando complejos de futbol con el Sporting Kansas City, el KC Current y proyectos del US Soccer.
En complemento, forman un ecosistema que brinda algo que varias sedes en Estados Unidos no tienen: operación especializada.
El propio Comité Organizador vendió a la ciudad como el “Heart of the Tournament” (el corazón del torneo), y aunque suena solo a marketing, sí ayuda a entender cómo se ven dentro del Mundial.
Kansas City no intentó competir con Miami en glamour, ni con Nueva York en tamaño, tampoco con el entretenimiento de Los Ángeles. Más bien buscó convertirse en el lugar donde las selecciones quisieran instalarse durante semanas.
Porque, además de las instalaciones, varias federaciones valoraron otra cosa: privacidad y Kansas City es una ciudad con poca presión mediática, menos caos urbano y menos tiempos muertos entre hotel, entrenamiento y aeropuerto.
Por eso varias selecciones importantes se alejaron de mercados grandes: España eligió Chattanooga, Alemania se fue a Winston-Salem, Portugal a Palm Beach Gardens y Japón a Nashville.
El patrón se repite varias veces: Menos ruido y más control. Kansas City tiene ese punto medio: infraestructura FIFA-ready, aeropuerto nuevo y ecosistema profesional de “soccer”, junto a su ubicación central.
Kansas City entendió algo antes que muchas sedes: La Copa del Mundo moderna ya no se juega solamente en los estadios, también se lleva a cabo en las ciudades donde las selecciones deciden quedarse.