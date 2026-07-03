Portugal honra la memoria de Diogo Jota antes del duelo ante Croacia
El partido de dieciseisavos de final en el que Portugal se medía ante Croacia no era un juego cualquiera para los lusitanos, y no solo por ser un partido de eliminación directa, sino por el peso emocional que conllevaba jugar en el aniversario luctuoso de Diogo Jota, futbolista que perdió la vida hace un año en un accidente automovilístico.
Desde antes de iniciar el partido ya se veían los homenajes para el lusitano que perdió la vida un 3 de julio de 2025 a los 28 años de edad. Durante el calentamiento, los jugadores de Portugal saltaron al campo con unas pulseras que incluían el nombre de todos los convocados a la Copa del Mundo, incluido el de Diogo Jota, que probablemente hubiera estado ahí con sus compañeros.
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A esto se le sumó uno de los momentos más emotivos de lo que va de la Copa del Mundo 2026, cuando la imagen de Diogo aparecía en las pantallas del estadio mientras se entonaba el himno de Portugal; las cámaras dejaron ver los rostros de los futbolistas lusitanos, que se mostraban conmovidos, como Cristiano Ronaldo, que cerraba los ojos y fruncía el rostro al ver la imagen de su amigo en el estadio.
Desde que se dio a conocer su fallecimiento un año atrás, sus excompañeros de selección homenajearon al futbolista, enviando mensajes de apoyo a la familia y visitando Anfield**, donde** se encuentra el estadio del Liverpool, último club de Jota, para dejar flores y recuerdos del jugador.
Diogo formó parte del equipo que se coronó en la Nations League 2025, días antes de su fallecimiento. Como menciona el entrenador Roberto Martínez, la memoria del futbolista es la que los motiva a continuar cosechando triunfos y a buscar hacer historia en la Copa del Mundo.
"Diogo es nuestra referencia, nuestro deseo o necesidad de hacer lo que él soñaba: ganar títulos para Portugal, como lo hizo al ganar la Liga de Naciones. Fue una parte fundamental de lo que construimos en el vestuario. Diogo es nuestra luz”, expresó Martínez al medio The Athletic.
LIVERPOOL NO SE OLVIDA DE SU JUGADOR
Como parte del aniversario luctuoso del jugador, el Liverpool develó un monumento tanto en su honor como en el de su hermano André Silva en Anfield. El monumento, que lleva por nombre “Forever 20”, cuenta con un corazón ondulante sobre un pedestal de piedra con acabado rústico de Granby en memoria de la celebración que hacía Jota al momento de anotar un gol, además de los números 20 y 30, que utilizaban los hermanos en sus dorsales.
“Él quería ganar el Mundial, así que se convierte en una responsabilidad, un ejemplo, porque Diogo era el ejemplo perfecto de creer en todo lo posible, siempre con esa tenacidad, siempre encontrando la respuesta en el momento justo, en el momento difícil del partido; para nosotros, se ha convertido en un verdadero referente, y probablemente en una fuente extra de energía y luz en esos momentos difíciles que se viven como equipo de fútbol”, añadió Martínez.
A UN AÑO DEL ACCIDENTE
Diogo Jota y su hermano André Silva fallecieron en un accidente automovilístico el 3 de julio de 2025 en la provincia de Zamora, España, cuando se dirigían a Liverpool para que el futbolista reportara a la pretemporada del equipo. El portugués se dirigía a Santander para viajar en ferri a la ciudad inglesa, después de que los médicos del club le prohibieran viajar en avión por la reciente cirugía de pulmón a la que se había sometido.
La Guardia Civil española declaró que era el futbolista quien manejaba el Lamborghini, el cual sufrió un pinchazo en una de sus llantas, lo que provocó que perdiera el control. El funeral se llevó a cabo la mañana del 5 de julio en la iglesia parroquial de Gondomar**, donde** compañeros del club y de la selección estuvieron presentes.