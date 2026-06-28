Portugal y Colombia empatan sin goles en un gran partido en Miami
Colombia empató 0-0 con Portugal y se clasificó como primera del Grupo K a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que dominó desde el inicio pero en el que le faltó precisión para concretar sus numerosas ocasiones de gol.
Hay partidos sin goles que son aburridos; este no fue así, todo lo contrario. Colombia y Portugal lo entregaron todo en un juego de desgaste, 38 disparos y una polémica por un gol anulado en el último minuto. Al final, tuvieron que repartir puntos, un resultado que le dio a los cafetaleros el liderato del Grupo K, obligando a los lusitanos a caminar por el sendero difícil como segundo del sector.
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El encuentro se celebró este sábado 27 de junio en Miami. Ambos conjuntos llegaban a este cotejo buscando quedarse con la primera plaza de la zona. Los sudamericanos partían con la ventaja luego de registrar 6, mientras que los portugueses venían con un acumulado de 4 unidades.
Colombia no se achicó y desde el primer minuto generó peligro. La defensa desvió un centro de Luis Díaz que le quedó pleno a Jhon Córdoba, quien remató apenas por encima del travesaño. Posteriormente, los cafetaleros siguieron insistiendo con una escapada y un disparo del propio Córdoba que solo pudo ser detenido por una gran atajada de Diogo Costa; además, Jhon Arias sacó un remate que Rúben Dias salvó milagrosamente sobre la raya.
Portugal reaccionó y encendió el juego
Los sudamericanos tenían contra las cuerdas a los europeos, pero los lusitanos solo necesitaban de una oportunidad para entonarse con el partido. Fue así como, tras una diagonal, Bruno Fernandes se inventó una media vuelta para disparar y exigir a Camilo Vargas, quien reaccionó con reflejos felinos para rechazar el embate. En el rebote, Cristiano Ronaldo buscó sorprender con una chilena, pero llegó incómodo ante la marca y su intento quedó solo en eso.
Aun así, esta acción motivó a los portugueses, rompiendo el partido en un ida y vuelta en el que ambos equipos amenazaron con abrir el marcador antes del descanso. Por parte de los lusos, Rúben Neves y João Félix probaron de larga distancia con disparos que se fueron apenas por un costado. En tanto, James Rodríguez contó con un par de tiros que terminaron directamente en las manos del arquero rival.
La intensidad continuó en segunda. Colombia dominaba un poco más la posesión de la pelota, generando a través de Jefferson Lerma, quien probó otra vez al arquero de larga distancia, y una combinación colectiva que terminó con Richard Ríos poniendo el balón a centímetros del poste derecho. Por su lado, Portugal trataba de abrir a la zaga rival con velocidad y balones al espacio, logrando dejar a Cristiano Ronaldo en un mano a mano que terminó perdonando, aunque para el orgullo del comandante, la jugada fue invalidada por fuera de lugar.
Las polémicas arbitrales aparecieron sobre el final
Ya en el cierre del encuentro, el conjunto de amarillo fue dominando cada vez más las acciones. Diogo Costa ya era la gran figura del partido tras firmar una nueva atajada ante Jhon Arias para evitar la caída de su marco. Sin embargo, quien terminó robándose la conversación fue el cuerpo arbitral al no señalar un supuesto penal tras un polémico contacto dentro del área entre Nuno Mendes y Luis Suárez.
Colombia parecía estar a nada del gol a través de dos centros peligrosos: uno de Daniel Muñoz que, tras un desvío, tuvo que ser salvado sobre la línea otra vez por Rúben Dias, y luego otro de Suárez que el guardameta luso tuvo que salir a cortar con las uñas para evitar un gol cantado.
Y cuando por fin se lograban mover las redes en un último balón al área durante el tiempo agregado, el cual Dávinson Sánchez cabeceó para el tanto colombiano, los silbantes volvieron a acaparar los reflectores. Y es que se marcó un fuera de juego que, de acuerdo con la tecnología del VAR, se debió apenas a un dedo del pie, anulando todo y firmando el 0-0 definitivo tras el término de los 90 minutos.
Colombia avanza como líder de grupo
Con este resultado, Colombia se quedó con la primera plaza del Grupo K con 7 puntos, y ahora enfrentará a Ghana en los dieciseisavos de final. Portugal, en tanto, avanzó con 5 puntos en el segundo lugar y tendrá que medirse ante Croacia en la siguiente ronda.
En cuanto al resto del sector, la RD del Congo logró meterse con 4 unidades como uno de los mejores terceros lugares del torneo para enfrentar a Inglaterra, mientras que Uzbekistán quedó oficialmente eliminada en el fondo sin sumar unidades.