Escocia, Ecuador o Cabo Verde, los equipos más probables para ser rival de México en 16vos
La noche en Guadalajara le dejó mucho más que tres puntos a México.
El triunfo por 1-0 sobre Corea del Sur convirtió al equipo de Javier Aguirre en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El Tri aseguró el liderato del Grupo A en su Copa del Mundo con una jornada de anticipación, garantizó que disputará su primer partido de eliminación directa en el Estadio Azteca y mantuvo viva la posibilidad de jugar también allí los octavos de final.
Mientras gran parte del torneo sigue definiendo posiciones y calculando escenarios, México ya conoce una parte importante de su ruta. El próximo 30 de junio volverá a la Ciudad de México para disputar los dieciseisavos de final y, si consigue avanzar, regresará al mismo escenario el 5 de julio para buscar un lugar entre los ocho mejores del torneo, pero antes cerrará la fase de grupos el 24 de junio en contra de Chequia.
En un Mundial repartido entre tres países y miles de kilómetros de distancia, el premio no es menor. El equipo de Aguirre evitó desde temprano la incertidumbre de los viajes y aseguró el respaldo de su afición cuando empiece la fase de matar o morir.
La última jornada frente a Chequia seguirá siendo importante para mantener el ritmo competitivo, pero la presión desapareció. México ya está del otro lado.
¿Quiénes podrían ser los rivales de México en dieciseisavos?
Aunque el boleto está asegurado, todavía faltan varios días para conocer al adversario del Tri en la siguiente ronda.
Como ganador del Grupo A, México enfrentará a uno de los mejores terceros lugares procedentes de los grupos C, E, F, H o I. Es una combinación que abre la puerta a nombres tan pesados como España, Uruguay, Países Bajos o Senegal, selecciones que todavía no tienen garantizado terminar entre los dos primeros de sus respectivos sectores.
España sorprendió en su debut al empatar sin goles frente a Cabo Verde y todavía tiene pendiente un duelo de alto voltaje contra Uruguay. Los sudamericanos también dejaron escapar puntos ante Arabia Saudita, por lo que ambos gigantes podrían llegar a la última jornada peleando por evitar una posición incómoda.
En el Grupo F, Países Bajos tampoco ha logrado despegar. La Oranje igualó con Japón en su presentación y comparte una zona donde Suecia arrancó con una goleada que alteró el orden esperado de la clasificación.
El Grupo I ofrece otro posible dolor de cabeza. Francia parte como favorita, pero detrás aparece Senegal, una selección con experiencia mundialista, velocidad y físico suficiente para complicar a cualquiera en una eliminatoria directa.
Incluso existen escenarios matemáticos más llamativos. Brasil todavía busca su primera victoria tras empatar con Marruecos y Alemania aún debe confirmar su dominio en un grupo que comparte con Costa de Marfil y Ecuador.
Aunque parecen candidatos a terminar en los primeros puestos, una combinación de resultados podría llevar a cualquiera de ellos a la ruta de los terceros lugares.
Sin embargo, los modelos estadísticos apuntan en otra dirección. De acuerdo con las proyecciones de The New York Times, que no se basan únicamente en la clasificación actual sino en miles de simulaciones de los partidos restantes, Ecuador aparece hoy como el rival más probable de México en dieciseisavos de final con un 19% de posibilidades.
Detrás aparecen Escocia con 16% y Cabo Verde con 14%, tres selecciones que comenzaron el torneo lejos de los reflectores pero que, por la forma en que se han desarrollado sus grupos, hoy figuran como los escenarios más probables para el primer cruce de eliminación directa del Tri.
El escenario coincide con otro modelo estadístico elaborado por Football Meets Data. Sus simulaciones le otorgan un 40% de probabilidad a que el rival mexicano provenga del Grupo C, donde compiten Brasil, Marruecos, Escocia y Haití; un 33% al Grupo E, integrado por Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao; y un 25% al Grupo H, donde están España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.
Entre ambos ejercicios aparece una coincidencia clara: Ecuador, Escocia y Cabo Verde son, por ahora, los nombres que más se repiten en el horizonte de México, incluso por encima de varias de las potencias que todavía buscan acomodarse en sus respectivos grupos.
Por ahora todo son posibilidades. Lo único seguro es que México llegará a la fase final desde una posición privilegiada.