Potencia en muchos rubros, Estados Unidos ha tenido Mundiales de altibajos
Conocida por ser una potencia económica y deportiva a nivel mundial, Estados Unidos no ha tenido esa regularidad sino más bien altibajos en su historia futbolística.
A lo largo de la historia ha tenido episodios que hoy siguen siendo emblemáticos, como el tercer lugar en el Mundial 1930, con victorias por 3-0 ante Bélgica y Paraguay en la fase de grupos, pero el clímax de este capítulo llegó en semifinales al perder frente a Argentina por 6-1; sin embargo, ese tercer lugar sigue siendo el listón más alto para el equipo, algo que envidiaría México. Otro logro por presumir es al primer autor de un hat trick, Bert Patenaude, en estos torneos, en los cuales además tuvo una selección llena de historias pintorescas en 1950.
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El inicio el 1930
Pero todo inició en 1934 con su participación exprés en Italia, donde el equipo corrió riesgo al jugar un partido eliminatorio previo en Roma contra el conjunto mexicano, ganando 4-2; no obstante, el desgaste físico les pasó factura, puesto que fueron despachados en la primera ronda tras perder contra el anfitrión, Italia, por 7-1.
El verdadero renacimiento llegó con un peso histórico y cinematográfico en Brasil 1950. En aquel mundial, este país fue protagonista de la mayor sorpresa de la historia al ganar 1-0 a Inglaterra en Belo Horizonte, en un enfrentamiento que parecía ya sentenciado. Lo exuberante de esta gesta fueron sus protagonistas, el guardameta Frank Borghi, quien manejaba un coche fúnebre, entre compañeros de otros oficios: carteros, lavaplatos y maestros que apenas habían entrenado juntos. Cambiaron la historia con el gol del haitiano Joe Gaetjens, el milagro del partido; dicha participación cerró con una derrota previa de 3-1 ante España y posteriormente de 5-2 frente a Chile, convirtiéndose en el recurso de inspiración para películas y libros que inmortalizaron a aquel grupo de trabajadores que derrotó a los ingleses.
A su regreso, tras 40 años de ausencia en los Mundiales, el equipo estuvo compuesto con futbolistas que en su mayoría eran universitarios. Terminaron eliminados en la primera fase y los marcadores lo dicen todo: 5-1 ante Checoslovaquia, un 1-0 frente a Italia y un juego cerrado de 2-1 contra Austria.
El Mundial en casa: 1994
Para 1994, con el Mundial en casa, contaban con figuras como Alexi Lalas, actualmente comentarista deportivo, y tuvieron un desarrollo que los llevaría a la siguiente ronda, tras empatar 1-1 con Suiza, vencer 2-1 a Colombia y caer 1-0 ante Rumania; en los octavos de final un 4 de julio, Día de su Independencia, dieron cierre a su participación al perder por 1-0 frente a Brasil.
En 1998, en territorio francés, el conjunto estadounidense sufrió fracturas de comunicación entre el plantel y Steve Sampson, su director técnico, lo que sentenció su juego táctico. Esto se vio reflejado en sus derrotas de 2-0 ante Alemania, 2-1 frente a Irán y 1-0 contra Yugoslavia, quedando en el último lugar del torneo.
Pero todo cambió en Corea-Japón 2002, pues un joven Landon Donovan sorprendió al mundo al encabezar al equipo que venció 3-2 a Portugal, para luego empatar 1-1 con Corea del Sur y perder 3-1 ante Polonia. Posteriormente eliminaron a México por 2-0 en octavos; su camino terminó en cuartos de final al ser derrotado por Alemania 1-0 con una polémica por una mano de Torsten Frings en el área que el árbitro no marcó.
Lo curioso es que ese Mundial ayudó a que Donovan construyera el récord de más partidos en un Mundial con Estados Unidos, con 12, por los que también sumó en 2006 y 2010.
Para su desgracia, en la Copa del Mundo de Alemania quedaron fuera en la primera ronda tras debutar con una goleada de 3-0 que les propinó República Checa, y después empatar 1-1 frente a Italia y diciendo adiós con un 2-1 contra Ghana.
Después llegó el primer mundial en África, donde los estadounidenses iniciaron empatando 1-1 con Inglaterra y 2-2 ante Eslovenia, pasando como líderes de grupo gracias a un 1-0 sobre Argelia. Su historia terminó en los octavos de final al caer por 2-1 contra Ghana.
En 2014, el arquitecto fue Jürgen Klinsmann, quien en suelo brasileño construyó una historia de supervivencia, ya que sobrevivieron la fase de grupos tras vencer 2-1 a Ghana, empatar 2-2 con Portugal y caer 1-0 ante Alemania. En octavos de final, el portero Tim Howard impuso un récord de 16 atajadas, pero el hito no fue suficiente y en tiempos extra Bélgica les marcó el final con un 2-1 en contra.
Debido a que no clasificaron en 2018, Qatar fue su nueva oportunidad, y avanzaron invictos al empatar 1-1 con Gales, 0-0 ante Inglaterra y ganaron 1-0 sobre Irán. No obstante, dicho paso no significó un mejor rendimiento y su participación concluyó en los octavos de final al caer frente a Países Bajos por 3-1.
Finalmente, en 2026 Estados Unidos de la mano del técnico Mauricio Pochettino, esta selección llega con 96 años de historia de los Mundiales, con la ilusión para superar los logros de mundiales pasados.