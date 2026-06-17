La Princesa Hisako de Japón llega a Monterrey para el partido 1000 del Mundial 2026
La princesa Hisako de Takamado, integrante de la familia imperial de Japón, arribó a Monterrey para participar en una serie de actividades vinculadas a la Copa del Mundo 2026 y asistir al encuentro entre Japón y Túnez, el juego número 1000 en la historia de los Mundiales y uno de los partidos más esperados de la fase de grupos.
La visita de la princesa representa un acontecimiento de gran relevancia diplomática y cultural para la entidad, que busca consolidarse como una de las sedes más destacadas del torneo. Su presencia había sido confirmada desde abril pasado, luego de una reunión sostenida en Tokio con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien extendió personalmente la invitación durante una gira de trabajo por Japón.
Además de asistir al duelo entre japoneses y tunecinos, la agenda contempla diversos actos protocolarios encaminados a fortalecer los vínculos entre Japón y Nuevo León, según reportes. Autoridades estatales han destacado que la relación entre ambas regiones se ha estrechado durante los últimos años gracias a la presencia de numerosas empresas japonesas instaladas en territorio neoleonés.
La llegada de Hisako de Takamado también realza la importancia que el futbol tiene dentro de sus actividades institucionales. La princesa ha mantenido una estrecha relación con el deporte a lo largo de los años y ha representado a Japón en distintos eventos internacionales organizados por la FIFA y otras federaciones deportivas.
Se recuerda que la integrante de la realeza japonesa estuvo presente en el Mundial de Rusia 2018, apoyando a la selección nipona en la Copa del Mundo.