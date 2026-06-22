¿Qué necesita Cabo Verde para clasificar a los dieciseisavos de final?
El debutante Cabo Verde se ha convertido en "La Cenicienta" de la fase de grupos de esta Copa Mundial 2026. En sus dos primeros partidos, el equipo logró robarles puntos a dos potencias como España y Uruguay. Ahora, a falta de una jornada por disputar, depende de sí mismo para avanzar a las rondas finales.
La aventura de los Tiburones Azules comenzó con el portero de 40 años, Vozinha, siendo la revelación con sus siete salvadas y sellando un empate 0-0 con España. Posteriormente, este domingo 21 de junio, sostuvieron su segundo encuentro, donde Kevin Pina y Hélio Varela fueron las figuras, anotando los primeros dos goles mundialistas del conjunto africano en el empate 2-2 con Uruguay.
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De esta manera, los isleños se colocan, de momento, terceros del Grupo H, empatados con Uruguay con dos puntos. Tras salir invictos ante los dos campeones del mundo, en la última fecha les tocará enfrentarse al último lugar, Arabia Saudita.
- España: 4 puntos | DG +4 | 2 partidos jugados
- Uruguay: 2 puntos | DG +0 | 2 partidos jugados
- Cabo Verde: 2 puntos | DG +0 | 2 partidos jugados
- Arabia Saudita: 1 punto | DG -4 | 2 partidos jugados
Estos resultados pondrán a Cabo Verde en la siguiente ronda
Para asegurar su boleto a la siguiente fase, los isleños requieren de cualquier victoria sobre Arabia Saudita para avanzar, por lo que todo está en sus manos. Ahora bien, si buscan el primer lugar del grupo, que les evite cruces más difíciles en los dieciseisavos de final, necesitarán de las siguientes combinaciones:
-Cabo Verde golea a los saudíes por cinco tantos o más, mientras España y Uruguay empatan en su partido.
-Cabo Verde le gana a los árabes y los charrúas vencen a los ibéricos por una diferencia menor de goles que la conseguida por los caboverdianos.
En tanto, para quedar en segundo lugar, los africanos deben ganar o empatar y esperar a que España le gane a Uruguay. Otra opción es que los Tiburones Azules ganen su juego, pero que Uruguay también lo haga por una mayor diferencia de goles.
Asimismo, hay una opción más arriesgada, que consiste en clasificar como uno de los ocho mejores terceros lugares. Para esto necesitan empatar y que Uruguay le gane a España o empate ante los ibéricos; además, deberán esperar los resultados de los otros grupos. Finalmente, cualquier derrota dejará al equipo eliminado.
Así se jugará la última jornada del Grupo H
La tercera fecha del sector se celebrará con los dos partidos de forma simultánea el próximo viernes 26 de junio a las 18:00 horas.
- Cabo Verde vs Arabia Saudita – Estadio Houston
- Uruguay vs España – Estadio Guadalajara