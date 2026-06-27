¿Qué significa el nuevo gesto de Lumumba Vea? La protesta que conmovió al Mundial 2026
La estatua humana, Lumumba Vea, rompió con su tradición y abandonó su postura firme para realizar un nuevo gesto a modo de protesta. Cubrió su boca y simuló con la otra mano una pistola dirigida a su cabeza para visibilizar la crisis que ocurre en su país. A continuación, descubre qué significa esto y la historia que busca dar a conocer a través de ello.
Cada Copa Mundial surgen personajes en la grada que le dan color al evento. Uno de los que debuta en esta edición es Michel Nkuka Mboladinga, mejor conocido como "Lumumba Vea". Se trata de un aficionado de la República Democrática del Congo, quien sigue el sueño de su selección en su primera cita mundialista en 52 años.
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Lo que lo hace diferente es su forma de apoyar al equipo. Él no grita ni se enoja; simplemente se viste con un traje con los colores de la bandera de su nación, se pone de pie con la mano derecha en alto y observa el partido sin moverse. Lo anterior tiene la intención de rendirle un homenaje al verdadero Patrice Lumumba, considerado el padre de la patria de la República Democrática del Congo.
La denuncia de una guerra silenciosa
Sin embargo, en el juego de su selección ante Colombia, celebrado en Guadalajara, hizo algo completamente diferente. Por un momento bajó el brazo y puso su mano derecha en forma de pistola junto a su sien. Aunque todavía no ha dado declaraciones al respecto, su postura ha sido asociada por diversos observadores a una denuncia sobre la violencia que atraviesa el este de la República Democrática del Congo debido a los conflictos armados en la región.
Al mismo tiempo, con su otra mano cubrió su boca. Este ademán ha sido interpretado como una alusión al silencio internacional y a la escasa difusión mediática respecto a la situación que vive su pueblo.
¿Qué pasa en la República Democrática del Congo?
Desde 1998, la zona oriental de la República Democrática del Congo ha atravesado conflictos como la Segunda Guerra del Congo y, posteriormente, enfrentamientos armados persistentes, entre ellos el conflicto de Ituri. A lo largo de estos años, gobiernos, facciones rebeldes y grupos armados han protagonizado enfrentamientos que han afectado gravemente a la población civil.
Esta inestabilidad incluso ha sido descrita por algunos analistas y organizaciones como un "genocidio congoleño". De acuerdo con datos del Council on Foreign Relations (CFR), desde 1996 el conflicto ha provocado aproximadamente seis millones de muertes. Además, cerca de 21 millones de personas necesitan asistencia médica, alimentaria y humanitaria urgente.
A ello se suma que la ONU estima que actualmente hay más de 6.9 millones de desplazados internos en la República Democrática del Congo, una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo.
De hecho, no es la primera vez que aparece este gesto en el deporte. Previamente, el futbolista congoleño Cédric Bakambu ha realizado la misma acción del arma y el silencio tras anotar goles.