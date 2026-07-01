Quiñones no piensa en alcanzar al Matador o Chicharito: “Pienso más que todo en lo colectivo”
Julián Quiñones volvió a aparecer en un momento importante para México en el Mundial 2026, pero después del triunfo de 2-0 ante Ecuador, en el que anotó el primero de los goles y ayudó a firmar el pase a los octavos de final, evitó poner el foco en sus números personales.
Aunque sus tres goles en esta Copa del Mundo lo ponen a uno de empatar la marca histórica de cuatro que le pertenece a Luis “Matador” Hernández y Javier “Chicharito” Hernández, el delantero aseguró que no piensa en esa marca individual.
“No pienso en eso, pienso más que todo en lo colectivo, que eso es lo que realmente ve la gente, lo que la gente quiere y lo que queremos todos”, dijo Quiñones, quien insistió en que su felicidad pasa primero por el resultado y por el trabajo grupal que ha hecho la selección mexicana.
El atacante reconoció que vive un momento especial con la camiseta nacional, pero lo atribuyó al respaldo del grupo y del cuerpo técnico.
“Me están dando la oportunidad, ya la oportunidad la estoy aprovechando al máximo”, señaló, además de agradecer el apoyo de sus compañeros y de la gente que lo acompañó en los momentos más complicados de su carrera.
Quiñones también respondió a las críticas sobre el nivel del plantel mexicano, sobre todo por los jugadores que no militan en equipos de élite en Europa. Para el artillero, esa lectura no refleja el trabajo que hacen dentro y fuera del Tri, ni significa que lleguen en desventaja frente a otras plantillas como la ecuatoriana.
“Aunque algunos no estemos en Europa, eso no quiere decir que no trabajemos al máximo para estar al tope”.
Sobre quienes lo cuestionaron en el pasado, especialmente por el tema de ser un naturalizado, Quiñones prefirió no entrar en polémica.
Yo no callo bocas. Si cuando me criticaban me callé, ahora también. Creo que en los momentos felices lo que menos se piensa en eso”.
El jugador de 29 años cerró con un mensaje más personal, ligado a su historia de vida y a quienes migran en busca de una mejor oportunidad, como él lo hizo con 18 años al llegar a México desde Colombia.
Quiñones pidió que nadie se sienta menos por perseguir una vida distinta y recordó que su camino también estuvo marcado por el sacrificio.
“Que nunca se sientan menos que nadie por estar buscando lo mejor para su familia, lo mejor para ellos y que nadie les diga que no pueden”, sentenció.