RD del Congo logró una histórica clasificación a 16vos del Mundial y se enfrentará a Inglaterra
Los africanos remontaron y vencieron 3-1 a Uzbekistán en Atlanta.
República Democrática del Congo remontó y derrotó 3-1 a Uzbekistán, eliminada con tres derrotas, para alcanzar en Atlanta una histórica clasificación a los dieciseisavos del Mundial, en los que chocará contra Inglaterra.
RD Congo finaliza tercera del Grupo K con cuatro puntos, por detrás de Colombia (7) y Portugal (5), que empataron 0-0 este sábado en Miami.
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Puso por delante a Uzbekistán su capitán Eldor Shomurodov (10') y empató de penal Yoane Wissa (68') justo antes de la segunda pausa de hidratación.
Diez minutos después Fiston Mayele logró el 2-1 y con el tiempo cumplido (90+1') Wissa selló su doblete. AFP
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