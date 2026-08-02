Real Madrid celebra que la FIFA retire su plan comercial: "Es una buena noticia para el fútbol"
El Real Madrid calificó como "una buena noticia para el fútbol" la decisión de la FIFA de retirar el controvertido proyecto impulsado por su presidente, Gianni Infantino, para abrir a inversores privados la gestión comercial de sus principales competiciones.
El club blanco también expresó su agradecimiento a la UEFA, las confederaciones, las federaciones y demás instituciones que se opusieron a la iniciativa durante las últimas semanas.
"El Real Madrid C. F. valora muy positivamente la decisión tomada por la FIFA de abandonar la propuesta de venta parcial de los derechos comerciales de sus competiciones. Nuestro club considera que es una buena noticia para el fútbol, para sus instituciones y, sobre todo, para los millones de aficionados a nuestro querido deporte", señaló la entidad española en un comunicado.
La postura del conjunto madridista llegó después de que Gianni Infantino anunciara entre la noche del viernes y la madrugada del sábado el retiro del proyecto para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva empresa que habría administrado las actividades comerciales y los grandes eventos de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, con participación de capital privado.
La propuesta encontró una fuerte oposición de la UEFA y de varias confederaciones continentales. Incluso, el organismo europeo advirtió que estaba dispuesto a promover un boicot a futuras competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, si el proyecto seguía adelante.
Tras conocerse la decisión, la UEFA aseguró que Infantino "perdió la confianza" del organismo y de "muchos miembros de la familia del fútbol", además de insistir en la necesidad de un cambio en el modelo de gobernanza de la FIFA.
El pronunciamiento del Real Madrid también resulta significativo por su historial reciente con la UEFA. El club fue uno de los principales impulsores de la Superliga europea, aunque en febrero alcanzó un acuerdo con el organismo rector del futbol europeo, poniendo fin a varios años de confrontación institucional.AFP