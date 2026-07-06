¿Realmente fue una sorpresa? Noruega nunca ha perdido contra Brasil
Noruega volvió a derrotar a Brasil. Así es, 'volvió', ya que nunca en su historia el conjunto carioca ha podido vencer a los vikingos, quienes se han convertido en su principal terror sobre el terreno de juego. Ahora, esto deja abierta la pregunta sobre si la eliminación brasileña realmente fue una sorpresa.
Este domingo 5 de julio, Noruega y Brasil se enfrentaron por los octavos de final de la Copa Mundial de Norteamérica 2026. Los amazónicos, aunque partían como favoritos en las apuestas, no pudieron ante un cuadro nórdico al que, con un doblete de Erling Haaland, le bastó para dejarlos fuera de la contienda por un marcador de 2-1. Neymar solo pudo descontar con un penal sobre el tiempo de compensación.
5 veces han jugado; Brasil jamás ha ganado
Si bien Brasil se coloca como el único pentacampeón del mundo y como una potencia histórica, cuando se enfrenta a Noruega la realidad es otra. Y es que los vikingos son el único equipo del mundo que hasta la fecha se mantiene invicto ante el Scratch du Oro y sus figuras.
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En total, se han enfrentado en 5 ocasiones. Los europeos se han llevado la victoria en 3 oportunidades, a cambio de 2 empates y ni un solo marcador a favor de la selección brasileña. Además, contando este último triunfo, es la segunda ocasión en la que los noruegos se imponen sobre los cariocas en el marco de una Copa Mundial.
1. Amistoso (1988): Noruega 1-1 Brasil | 28 de julio de 1988
2. Amistoso (1997): Noruega 4-2 Brasil | 30 de mayo de 1997
3. Mundial Francia 1998 (Grupos): Noruega 2-1 Brasil | 23 de junio de 1998
4. Amistoso (2006): Noruega 1-1 Brasil | 16 de agosto de 2006
5. Mundial Norteamérica 2026 (8vos de final): Noruega 2-1 Brasil | 5 de julio de 2026
Los equipos con mejor récord contra Brasil
A pesar de las grandes rivalidades con potencias como Argentina, Alemania o Francia ninguno de ellos ha logrado poner en números rojos a Brasil en el balance general. Más bien, quienes se han colocado en la estadística por arriba de la Canarinha, además de Noruega, han sido dos escuadras europeas como Hungría y Países Bajos. De igual forma, destaca el caso de Senegal, conjunto africano que mantiene una paridad en el registro contra la verdeamarela.
* Noruega: 5 partidos, 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas.
* Hungría: 5 partidos, 3 victorias, 1 empate y 1 derrota.
* Países Bajos: 13 partidos, 4 victorias, 5 empates y 4 derrotas.
* Senegal: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate y 1 derrota.