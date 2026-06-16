¡Rebelión rompequinielas! España, Bélgica y Uruguay no pueden ante selecciones revelación
La actividad de este lunes 15 de junio estuvo marcada por los resultados rompequinielas, con selecciones de menor jerarquía obteniendo resultados históricos y quitándoles puntos a campeones del mundo y candidatos al título.
Las acciones comenzaron con el duelo entre España y Cabo Verde. El conjunto ibérico, tercero del ranking FIFA, llegaba como amplio favorito ante una plantilla con un valor de mercado 22 veces menor. Sin embargo, no contaban con el inspirado arquero caboverdiano Vozinha, quien, con siete atajadas, dejó en blanco su portería para sellar el primer punto de su país con un empate 0-0.
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Para el segundo encuentro de la cartelera, otra vez un combinado africano logró poner en aprietos a una potencia europea. En esta ocasión fue Egipto, escuadra que le plantó cara a Bélgica e incluso la tuvo abajo en el marcador cuando Emam Ashour abrió la cuenta al minuto 18 con un disparo raso desde fuera del área que superó a Thibaut Courtois. No obstante, los Faraones no lograron mantener la ventaja y, al minuto 66, un autogol de Mohamed Hany puso el empate 1-1 definitivo.
Finalmente, Arabia Saudita volvió a complicarle las acciones a un sudamericano, tal como lo hizo en la pasada edición de Qatar 2022, teniendo ahora como víctima a Uruguay. Los asiáticos se pusieron al frente con un gol de Abdulelah Al-Amri al minuto 41. Aunque los charrúas insistieron con todo su arsenal en la segunda mitad, solo pudieron vencer la resistencia del guardameta Mohammed Al-Owais hasta el minuto 80, cuando Maximiliano Araújo anotó el 1-1 definitivo.
Las sorpresas del día
- España 0-0 Cabo Verde
- Bélgica 1-1 Egipto
- Uruguay 1-1 Arabia Saudita
Más sorpresas de la primera fecha
Estos resultados no han sido las únicas sorpresas de la jornada inaugural de la justa mundialista. El pasado sábado 13 de junio, Qatar obtuvo su primer punto en el torneo al rescatar un empate 1-1 ante Suiza, gracias a una anotación de Miro Muheim en el tiempo de compensación.
Ese mismo día, Marruecos se reafirmó como una realidad, dominando a Brasil durante el primer tiempo. Al final, el cotejo terminó empatado 1-1 con anotaciones de Ismael Saibari por los Leones del Atlas y de Vinícius Júnior por la Canarinha.
Por su parte, Australia dio la campanada al vencer 2-0 a Turquía. Aunque el conjunto otomano dominó las acciones con un 72 por ciento de posesión y 30 remates en total, los de Oceanía fueron efectivos, consiguiendo ambos goles en solo nueve disparos.
Finalmente, el domingo 14 de junio, Japón rescató en el último minuto la igualdad ante Países Bajos. La "Naranja Mecánica" se puso adelante con un tanto de Virgil van Dijk; posteriormente, Keito Nakamura igualó las acciones y Crysencio Summerville le devolvió momentáneamente la ventaja a los neerlandeses. Sin embargo, en un tiro de esquina cerca del silbatazo final, Daichi Kamada emparejó los cartones para el 2-2 definitivo.
- Suiza 1-1 Qatar
- Brasil 1-1 Marruecos
- Turquía 0-2 Australia
- Países Bajos 2-2 Japón