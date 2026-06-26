Rodrigo Aguirre mira de reojo a México antes de la final de Uruguay contra España
Rodrigo Aguirre conoce bien lo que representa México. Lleva casi cinco años en la Liga MX, pasó por Necaxa, Monterrey y América, y desde este año juega con Tigres.
Por eso, cuando le preguntaron por un posible cruce entre Uruguay y el Tri en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, no tardó en admitir que sería uno de los partidos más especiales de su carrera.
“La verdad que sería algo lindo enfrentar a México. Llevo bastante tiempo en el país, vienen haciendo las cosas bien y sería algo lindo enfrentarlos en el Mundial, por todo lo que representa México para mí y mi familia”, dijo Aguirre en la conferencia previa al partido contra España en el Estadio Guadalajara, en el cierre de la actividad del grupo H.
El escenario todavía depende de varios resultados, en principio una victoria o empate sobre España, pero está lejos de ser imposible. México ya aseguró el primer lugar del grupo A y espera a uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Uruguay todavía puede ocupar una de esas plazas si no termina entre los dos primeros de su sector, y modelos estadísticos como el de El País lo mantienen entre los posibles rivales del Tri, junto con selecciones como Ecuador y Escocia.
Para Aguirre, la posibilidad tiene un peso distinto por su historia reciente. El delantero llegó a México en 2021 para jugar con Necaxa, después pasó por Monterrey y América, y ahora defiende la camiseta de Tigres.
Uruguay, sin embargo, no puede mirar tan lejos. La Celeste llega al cierre de la fase de grupos con menos puntos de los que esperaba después de empatar contra Arabia Saudita y Cabo Verde, y ahora se juega su supervivencia ante España, que si los vence los dejaría fuera del torneo.
Aguirre reconoció que esos resultados no estaban en los planes, pero insistió en que el grupo mantiene la confianza porque todavía depende de sí mismo para avanzar.
“No esperábamos el empate con Cabo Verde, tampoco con Arabia. Al principio se siente que no conseguimos lo que queríamos, pero estamos acostumbrados. Estamos motivados, con confianza, y tenemos la oportunidad de depender de nosotros para clasificar a la siguiente fase”.
Marcelo Bielsa expresó una lectura parecida. El técnico uruguayo rechazó que los dos primeros partidos solo hayan dejado señales negativas y recordó que su equipo generó suficientes ocasiones para haber sumado más puntos.
Contra Arabia Saudita, dijo, Uruguay creó 15 situaciones de gol, y ante Cabo Verde también produjo más que su rival, aunque no logró traducir ese dominio en una ventaja suficiente.
Para Bielsa, la tabla puede generar desilusión, pero el rendimiento ofrece matices para imaginar una reacción. No negó los altibajos ni los momentos en los que el equipo necesitó recomponerse después de recibir goles, aunque sí dejó claro que el partido contra España será tratado como una instancia límite.
“Mañana lo planteo como una final, donde ningún detalle puede no considerarse y la disposición para disputar cada metro o pelota va a ser máxima”, aseguró el entrenador.
La dificultad también pasa por el rival. Bielsa elogió el trabajo de Luis de la Fuente y definió el futbol de España como admirable, con una propuesta asociativa, prioridad por la creación y capacidad para dominar a partir de la posesión. Por eso anticipó que Uruguay no quiere quedar demasiado tiempo sometida cerca de su área.
El plan será intentar que España tenga la pelota el menor tiempo posible. Si la selección española instala una posesión alta y constante, el partido se acercará más al escenario que quiere De la Fuente que al que pretende Uruguay.
“Una de las mejores formas de defender es lograr que el rival disponga de menos tiempo del balón y vamos a tratar de que eso suceda”, dijo Bielsa.
También habrá atención especial sobre Lamine Yamal, a quien el técnico definió como un jugador desequilibrante y decisivo. Uruguay espera duelos directos en su sector y ayudas constantes para intentar reducir su influencia, aunque Bielsa sabe que ante España no basta con apagar a un solo futbolista.
Aguirre fue por la misma línea. Para el delantero de Tigres, el partido puede ser incómodo para los dos porque ambas selecciones llegan con algo importante en juego. España busca asegurar el liderato del grupo y Uruguay necesita confirmar su pase sin depender de demasiadas cuentas.
“Va a ser un lindo partido porque nos agarra a los dos en una situación no tan cómoda y eso va a beneficiar al partido de mañana. Ojalá que el resultado sea para nosotros”, dijo.
México aparece en el horizonte de Uruguay, y para Rodrigo Aguirre sería un cruce cargado de historia personal. Pero antes de pensar en el Tri, la Celeste tiene que resolver una final contra España. Solo entonces sabrá si ese camino mexicano sigue vivo o si se queda como una de las muchas combinaciones que ofrece este nuevo Mundial.