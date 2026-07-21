¿Se queda o se va? Así luce el panorama de Infantino para la reelección en la FIFA en 2027
El próximo año la FIFA sostendrá la votación para elegir a su presidente. De momento, el actual mandatario, Gianni Infantino, anunció que buscará su reelección, por lo que así luce el panorama tras la Copa Mundial 2026. Algunas federaciones ya le han dado la espalda.
El originario de Suiza llegó a lo más alto del máximo organismo del fútbol en 2016, ganando las elecciones extraordinarias luego de la destitución de Joseph Blatter por el FIFA Gate. Desde entonces lleva 10 años en el poder y ahora, en el siguiente proceso, que se realizará durante el Congreso del 18 de marzo de 2027, buscará extender su mandato hasta 2031.
Bajo su gestión, la FIFA multiplicó sus ingresos
De acuerdo con la BBC, con Infantino al frente, las Copas Mundiales han roto récords económicos con la mayor cantidad de ingresos generados. Ejemplo de ello fue Qatar 2022, que trajo consigo 7,600 millones de dólares, mientras que, de forma extraoficial, se ha revelado que Norteamérica 2026 ha duplicado la justa asiática con un estimado de entre 13,000 y 15,000 millones de dólares.
Sin embargo, este crecimiento ha tenido un costo para la afición. Y es que las entradas fueron, a su vez, las más caras de toda la historia. Muestra de ello fue la gran final de 2026, donde los boletos oscilaron entre los 2,030 y los 6,370 dólares, casi cuatro veces más en comparación con la edición anterior.
Sus polémicas han llevado a Europa a buscar nuevos candidatos
La Copa Mundial 2026 generó controversias, tanto en lo deportivo como en lo extracancha. Desde antes de la justa se cuestionó que Estados Unidos fuera una de las tres sedes del evento, principalmente debido a que meses antes había realizado un bombardeo sobre Irán, recordando que años atrás Rusia fue suspendida tras la invasión a Ucrania.
Otro detalle fueron las políticas migratorias del presidente de dicho país, Donald Trump, las cuales impedían al seleccionado iraní hospedarse en su territorio a pesar de tener partidos programados ahí; un hecho que contrastó con la postura de la FIFA cuando le retiró la sede del Mundial Sub-20 a Indonesia en 2023 por negarse a recibir al combinado de Israel.
Además, durante la Copa se suscitó otro escándalo. En el juego de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina, Folarin Balogun fue expulsado por una falta, lo que significaba perderse el siguiente partido. Acto seguido, en un evento oficial, el propio Trump se jactó de haber hablado con Infantino para que la FIFA revisara la jugada. Casi a la par, el Comité Disciplinario determinó suspender el castigo, permitiéndole al goleador de las Barras y las Estrellas enfrentar a Bélgica en los octavos de final.
Dichas situaciones generaron una fuerte tensión entre la FIFA y las federaciones europeas. Esto se reflejó en la ausencia de Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, durante la final del Mundial. Asimismo, según el diario Bild, Bernd Neuendorf, presidente del fútbol alemán, se negó a respaldar la candidatura de Infantino.
¿Quiénes pueden quitarle el puesto?
Como tal, todavía no hay candidaturas oficiales que se presenten como una contraparte formal. Aun así, en los medios de comunicación han surgido nombres que buscan posicionarse como alternativas. Entre ellos aparecen Nasser Al-Khelaïfi (presidente del PSG), Dariusz Mioduski (presidente del Legia de Varsovia), Victor Montagliani (presidente de la Concacaf) y Patrice Motsepe (presidente de la CAF).
¿Cómo se elige al presidente de la FIFA?
De acuerdo con el reglamento actual, los mandatos tienen una duración de cuatro años. Cada que se cumple este periodo se lleva a cabo una votación para definir a la persona que estará al frente del máximo organismo del fútbol mundial.
En este proceso participan las 211 federaciones nacionales afiliadas a la institución. Cada una puede emitir un voto y todos los países tienen exactamente el mismo valor, sin importar sus resultados deportivos o su extensión territorial. Por esta razón, el voto de México vale lo mismo que el de España, vigente campeón del mundo, o el de San Marino, último lugar del ranking global.
Los presidentes tienen un máximo de tres mandatos, por lo que, tras haber cumplido dos, 2027 representará la última oportunidad de Gianni Infantino para ser reelegido.