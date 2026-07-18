Sheinbaum asistirá a la final del Mundial 2026 tras invitación de Trump
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este sábado que asistirá a la final del Mundial 2026 como una muestra de la "buena coordinación" y colaboración que existe entre el Gobierno de México y la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La mandataria confirmó el viernes que acudirá al encuentro entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, tras recibir una invitación de Trump. Será la primera ocasión en la que Sheinbaum asista a un partido del Mundial, luego de no acudir a ninguno de los encuentros celebrados en territorio mexicano, incluida la ceremonia inaugural.
"Es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos", afirmó Sheinbaum en un video publicado en sus redes sociales.
La presidenta añadió que al partido también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, al considerar importante que los líderes de los tres países anfitriones estén presentes en el cierre de la Copa del Mundo.
La visita se produce en un contexto de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de tensiones bilaterales relacionadas con el combate al crimen organizado, por lo que el encuentro también tendrá un componente diplomático.
Aunque Sheinbaum y Trump han sostenido diversas conversaciones telefónicas desde el inicio de sus respectivos gobiernos, esta será apenas la segunda ocasión en la que coincidan de manera presencial. La primera fue en diciembre de 2025, durante el sorteo del Mundial 2026, celebrado en Washington.AFP