Los sobrevivientes de Qatar: los 12 jugadores que vuelven al Mundial con México
Para el proceso de 2026, Javier Aguirre requirió de nuevos talentos que representará al país por primera vez en una Copa del Mundo, pero también confió en 12 futbolistas que estuvieron en Qatar 2022, cuando el Tri firmó un fracaso al terminar con su racha de siete mundiales en fila avanzando a los octavos de final.
Cuatro años después, más de la mitad de aquella convocatoria ya no está. Algunos se retiraron de la selección, otros perdieron protagonismo y varios simplemente quedaron fuera de los planes del nuevo proceso. Los que siguen son los que cargan la memoria de lo que ocurrió en Qatar.
Gilberto Mora, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Mateo Chávez, Armando González y Santiago Giménez representan una parte importante del futuro de la selección y encabezan a los debutantes en 2026. Del otro lado están Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Luis Chávez, César Montes y Johan Vásquez, futbolistas que conocen la presión de un Mundial y también el peso de una eliminación que todavía acompaña a esta generación.
El nombre que encabeza la lista de sobrevivientes es el de Guillermo Ochoa.
A sus 40 años buscará convertirse en el primer futbolista mexicano en disputar seis Copas del Mundo. Ningún otro jugador de la convocatoria conecta el pasado y el presente de la selección como él.
A su lado aparecen varios de los hombres que fueron los pilares el último ciclo: Edson Álvarez, hoy capitán del equipo; Raúl Jiménez, que logró volver a su mejor nivel después de la fractura de cráneo que puso en riesgo su carrera; Luis Chávez, autor de uno de los goles más recordados de Qatar; además de César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo, la defensa titular de 2026.
Su permanencia también es el recuerdo de una de las historias que más duelen en la historia de la selección. Qatar 2022 fue el Mundial que rompió una de las rachas más largas del futbol mexicano.
El proceso de Gerardo Martino, ex entrenador de Argentina y el Barcelona, había de forma positiva. México encontró una identidad clara de forma casi inmediata, ganó la Copa Oro de 2019 y durante varios meses pareció uno de los proyectos más sólidos en la era moderna de la selección.
Después, en la pandemia, comenzó el declive.
Estados Unidos derrotó a México en tres partidos decisivos durante 2021: final de la Nations League, Copa Oro y en las eliminatorias. La lesión de Raúl Jiménez privó a Martino del delantero con el cual había construido su sistema ofensivo.
Santiago Giménez quedó fuera de la convocatoria tras dar el salto a Europa y vivir un momento positivo con el Feyernoord, y la falta de renovación de la plantilla se convirtió en uno de los principales cuestionamientos del proyecto.
El fatal desenlace llegó en Qatar: México empató con Polonia, cayó frente a Argentina y derrotó a Arabia Saudita. No fue suficiente, la selección quedó eliminada por diferencia de goles y puso fin a una racha de siete Mundiales consecutivos avanzando a los octavos de final.
Aquella noche marcó un supuesto nuevo comienzao, pero cuatro años después, casi la mitad de aquella convocatoria sigue aquí.
La diferencia es que ahora no llegan como una generación consolidada, sino como el puente entre dos selecciones. Una que terminó su ciclo en Qatar y otra que intentará escribir una historia distinta en casa.
El Mundial 2026 será la oportunidad de reescribir y regresar a México a competir en los mundiales.
Los 12 jugadores que repiten de Qatar 2022 en México 2026
Portero
- Guillermo Ochoa
Defensas
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
Mediocampistas
- Edson Álvarez
- Luis Romo
- Orbelín Pineda
- Luis Chávez
Delanteros
- Roberto Alvarado
- Alexis Vega
- Raúl Jiménez