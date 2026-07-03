SteveWillDoit regaló Rolex a los jugadores de México, pero la Selección decidió devolverlos; esta fue la razón
Este viernes se viralizó en redes sociales un video en el que el creador de contenido SteveWillDoit regalaba unos relojes de la marca Rolex a los seleccionados mexicanos después de la clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo 2026, lo que levantó las sospechas de si estos presentes podrían causar problemas con los reglamentos de la FIFA.
El creador de contenido habría ganado dos millones de dólares apostando a que México eliminaba a Ecuador en el juego de dieciseisavos de final. Como obsequio, SteveWillDoit decidió regalar un Rolex a cada uno de los jugadores de la selección, pero esto despertó cuestionamientos entre expertos y aficionados.
¿QUÉ DICE EL CÓDIGO DE FIFA?
De acuerdo con el Código de Ética de la FIFA, los jugadores no pueden formar parte de apuestas o acciones que tengan que ver con intereses económicos derivados de un resultado, ya sea de manera directa o indirecta. A pesar de que los futbolistas solo aceptaron el regalo y no tuvieron nada que ver con la apuesta, la FIFA sí llega a contemplar estas circunstancias.
Según se lee en el inciso 2, capítulo 2, artículo 20 del Código de Ética, se prohíben apuestas, juegos de azar o loterías que tengan interés económico en algún partido o resultado, ya sea de manera directa o indirecta. Según apunta la FIFA, un tercero podría hacer una apuesta a favor de un equipo y los futbolistas podrían verse beneficiados por ello.
“La Comisión Disciplinaria de la FIFA tendrá competencia para investigar y juzgar todas las conductas adoptadas dentro y fuera del terreno de juego relacionadas con la manipulación de partidos y competiciones de fútbol. Un tercero apuesta en su nombre en un partido y comparte los beneficios con una persona implicada en el fútbol”, dice el Código.
“Las personas que, directa o indirectamente, influyan de forma ilícita o manipulen el curso de un partido o competición serán sancionadas con al menos cinco años de prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol, así como con una multa mínima de 100 mil dólares”, añade el Código de la FIFA.
LA SELECCIÓN EVITA CUALQUIER PROBLEMA
Al comenzar a correr la voz sobre una posible sanción por parte de la FIFA, la selección mexicana decidió regresar los regalos que le entregaron a sus jugadores por el creador de contenido, como lo hicieron saber con una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales.
“La SNM informa que, de común acuerdo, nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido, SteveWillDoit, los relojes que por iniciativa propia les había regalado”.