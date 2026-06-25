Sudáfrica da la campanada: califica como segundo del A y manda a Corea al tercer lugar
MONTERREY.- Sudáfrica firmó una noche de impacto en el Estadio Monterrey al vencer 1-0 a Corea del Sur en la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Con este resultado, el conjunto africano aseguró el segundo lugar del Grupo A y su clasificación a los dieciseisavos de final donde enfrentará a Canadá, segundo lugar del sector B.
Por su parte los asiáticos cayeron al tercer sitio del sector y deberán esperar la definición de los cruces entre los mejores terceros lugares de otros grupos para conocer si avanzan a la siguiente ronda.
Con este resultado, Sudáfrica firmó un hecho histórico al conseguir, por primera vez en su historia, avanzar más allá de la fase de grupos en una Copa del Mundo. El triunfo en Monterrey no solo le dio el segundo lugar del Grupo A, sino que también confirmó su clasificación a los dieciseisavos de final, marcando una noche inolvidable para el futbol sudafricano.
Corea buscó imponer condiciones desde el silbatazo inicial. Apenas al minuto 2, un remate de cabeza de Oh Hyeon-gyu llevaba dirección de gol, pero Mudau apareció sobre la línea para evitar la caída de su marco. Seis minutos después llegó el segundo aviso asiático, cuando Lee sacó un disparo que pasó apenas a un costado de la portería.
Sin embargo, el ímpetu ofensivo de los coreanos comenzó a abrir espacios en defensa. La primera muestra de ese desajuste llegó al minuto 19, cuando un contragolpe sudafricano tomó mal parada a la zaga asiática. Evidence Makgopa ingresó al área y sacó un disparo peligroso, pero un cruce providencial de Lee Gi-hyeok evitó que los africanos tomaran ventaja.
Los espacios siguieron apareciendo y Sudáfrica encontró cada vez más comodidad para atacar. Un par de contragolpes más pusieron en aprietos a Corea del Sur, aunque el guardameta Kim Seung-gyu respondió con intervenciones oportunas para mantener el empate antes del descanso.
Para la segunda mitad, Corea echó mano de su máxima figura. Son Heung-min ingresó al terreno de juego con la misión de darle claridad al ataque y buscar el triunfo que le permitiera cerrar la fase de grupos con mejores sensaciones.
Pero Sudáfrica encontró el golpe que cambió el destino del encuentro.
Al minuto 63, Thapelo Maseko aprovechó una de las aproximaciones más claras de los africanos y sacó un disparo al primer poste que sorprendió al arquero coreano para decretar el 1-0. El tanto silenció buena parte de las tribunas teñidas de rojo, donde la afición asiática no podía creer el golpe en contra.
Con la ventaja, Sudáfrica replegó líneas y apostó por el orden defensivo para sostener el resultado. Corea del Sur adelantó filas en busca del empate, pero se topó con una zaga disciplinada que resistió cada intento.
Los últimos minutos fueron de asedio coreano. Con Son Heung-min liderando los ataques, Corea instaló el partido en campo rival y acumuló llegadas constantes, obligando a Sudáfrica a resistir con orden y sacrificio. Sin embargo, el empate nunca llegó y la resistencia africana terminó por imponerse.
Cuando el árbitro decretó el final del encuentro, Sudáfrica celebró una victoria que le permitió quedarse con el segundo lugar del Grupo A. Corea del Sur se quedó como tercero del sector y ahora deberá esperar la definición de los demás grupos para saber si avanza a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.