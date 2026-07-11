Suiza 2006: el récord sin goles que sigue intacto 20 años después
España recibió ante Bélgica su primer gol del Mundial 2026. Charles De Ketelaere venció de cabeza a Unai Simón durante los cuartos de final y terminó con una racha de 650 minutos sin que el portero español recogiera el balón de su arco.
El tanto no impidió la victoria española por 2-1 ni su clasificación a las semifinales, pero volvió a poner en perspectiva una marca que permanece intacta desde hace 20 años: Suiza es la única selección que terminó su participación en una Copa del Mundo sin recibir un solo gol durante sus partidos.
Lo consiguió en Alemania 2006, pese a quedar eliminada en los octavos de final.
La selección dirigida por Köbi Kuhn compartió el Grupo G con Francia, Togo y Corea del Sur. Debutó con un empate sin goles ante los franceses, venció 2-0 a Togo y repitió el resultado contra Corea para avanzar como líder, con cuatro tantos a favor y ninguno en contra.
Su siguiente rival fue Ucrania, debutante en aquella edición. El partido terminó 0-0 después de 120 minutos y tuvo que resolverse desde el punto penal. Suiza falló sus tres disparos y quedó eliminada por 3-0 en la tanda.
Los penales no cuentan como goles recibidos dentro de las estadísticas del encuentro. El marcador oficial permaneció 0-0, por lo que el portero Pascal Zuberbühler concluyó el torneo con cuatro porterías imbatidas y 390 minutos sin encajar. FIFA reconoce a aquella selección como la única eliminada de un Mundial sin haber permitido un gol.
Suiza tampoco perdió oficialmente ninguno de sus cuatro partidos. Sumó dos victorias y dos empates, pero quedó fuera por la misma vía que había permitido mantener intacto su arco.
Unai Simón sí superó a Walter Zenga
La marca suiza no debe confundirse con el récord de minutos consecutivos sin recibir gol en la historia de los Mundiales.
Ese registro perteneció durante 36 años al italiano Walter Zenga, quien permaneció 517 minutos imbatido durante Italia 1990. Su racha terminó en las semifinales, cuando Claudio Caniggia marcó el empate de Argentina antes de que la selección sudamericana eliminara a los anfitriones en penales.
Unai Simón superó esa cifra durante el Mundial 2026. Su periodo sin recibir anotación comenzó desde la edición de Qatar 2022 y continuó durante los primeros cinco partidos de España en el torneo actual. De Ketelaere lo terminó en los cuartos de final, cuando el registro ya alcanzaba 650 minutos y seis porterías imbatidas consecutivas.
España había mantenido el cero en sus cinco encuentros anteriores del Mundial 2026. Bélgica se convirtió en la primera selección en marcarle, aunque el gol solo sirvió para empatar momentáneamente el partido antes del tanto definitivo de Mikel Merino.
La diferencia entre ambos registros está en el recorrido. Simón tiene ahora la mayor racha individual sin recibir gol en Mundiales, mientras Suiza conserva la única participación completa sin anotaciones en contra.
Italia estuvo cerca en 1990. Mantuvo su portería intacta durante sus primeros cinco encuentros, pero terminó la competencia con dos goles recibidos: el de Caniggia en semifinales y otro ante Inglaterra durante el partido por el tercer lugar.
España también llegó a los cuartos de final de 2026 sin conceder. El tanto de De Ketelaere terminó con esa posibilidad, aunque la selección de Luis de la Fuente avanzó una ronda más que aquella Suiza y disputará las semifinales con solo un gol en contra.
Suiza jugó menos partidos y quedó eliminada antes, pero nadie consiguió marcarle durante 390 minutos. Ni Francia en la fase de grupos, ni Ucrania durante el tiempo reglamentario y la prórroga.
Veinte años después, sigue siendo la única selección que llegó a un Mundial, disputó todos sus encuentros y se marchó sin recibir un gol.