Suiza elimina a Argelia y ya espera rival en los octavos del Mundial 2026
Suiza, con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, se impuso 2-0 sobre Argelia en su duelo por los dieciseisavos de final. Además, rompió con una racha histórica, ya que desde Francia 1938 no ganaba un juego de fase eliminatoria en una Copa Mundial.
El partido se llevó a cabo este jueves 2 de julio en Vancouver, ante 52 mil aficionados. Las acciones iniciales comenzaron con Argelia proponiendo ante un cuadro suizo que batallaba por mantener el balón. Aun así, solo bastó con que Johan Manzambi tomara la pelota, desbordara por la izquierda y pusiera un pase a Breel Embolo para que este colocara el 1-0 para los helvéticos al minuto 10, cuando ni siquiera dominaban.
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Tras el gol, Suiza entendió que la fórmula era esa: ganar el duelo individual por los costados con Rubén Vargas y Dan Ndoye para sacar centros y diagonales. Así continuaron amenazando a la defensa rival y, al 16', por poco encontraban el segundo tanto con un pase a Denis Zakaria, quien no pudo rematar bien y le terminó entregando el balón al portero Luca Zidane.
Fue hasta cerca del final de la primera mitad que Argelia volvió a entonarse y a encontrar profundidad. De hecho, justo antes del descanso estuvo muy cerca del empate cuando Houssem Aouar bajó un balón en el área para que Ibrahim Maza rematara, pero este la mandó por un costado, dejando ir una ocasión que pudo haber levantado el ánimo africano.
Un gol de vestidor en el segundo tiempo liquidó todo
Tras el aviso argelino, Suiza salió de nuevo a la cancha en el segundo tiempo con la intención de ya no darle vida a su rival. Así fue como, apenas a los 50 segundos de la reanudación, Ndoye tomó un rechace de la zaga para sacar un disparo potente al poste izquierdo del arco y marcar con un golazo el 2-0 de los europeos.
El golpe fue letal para el espíritu argelino, que no encontraba cómo responder ante el marcador adverso. Por el contrario, el conjunto helvético, ya con el control absoluto, empezó a tener llegadas cada vez más fáciles.
Aun así, terminó perdonando la goleada, destacando dos oportunidades claras para convertir. Una en la que, tras otro rechace y con el portero sin posibilidades, Fabian Rieder disparó, pero Rafik Belghali terminó salvando sobre la línea de gol. Después, una vez más Rieder apareció para recibir en el segundo palo un centro que cruzó toda el área, y cuando solo necesitaba empujarla, impactó mal y mandó la esférica directo a las manos de Zidane.
Solo sobre el final Argelia volvió a acercarse con un tiro de larga distancia de Anis Hadj Moussa que se dirigía al ángulo, pero Gregor Kobel logró sacarla, aunque posteriormente se señaló fuera de lugar. En tanto, los europeos, en el tiempo de compensación, tuvieron una última ocasión con un disparo por abajo de Remo Freuler que Zidane contuvo para que el marcador se mantuviera con dos goles de diferencia.
Suiza avanza a octavos y rompe con su historia negativa
De esta manera, Suiza consiguió su boleto para los octavos de final. Ahora, el próximo 7 de julio se enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Ghana, que se disputará este viernes 3 de julio.
Asimismo, cabe señalar que desde hace 88 años Suiza no ganaba un partido de eliminación directa en un Mundial. La última ocasión se remontaba al torneo de 1938, certamen que no contó con fase de grupos e inició directamente con los octavos de final. En aquella edición, le tocó enfrentar a Alemania en su primer encuentro, que, tras un empate 1-1, ganó en el partido de desempate por 4-2 para después perder 0-2 con Hungría en los cuartos de final.