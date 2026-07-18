“Todos los argentinos de Estados Unidos están viniendo a Nueva York”
La mañana gris de Nueva York pronto se convirtió en lluvia, una buena noticia para limpiar el cielo intensamente contaminado provocados por los incendios canadienses y que ponían en alerta naranja la viabilidad de la final.
En la esquina de Corona Avenue y Junction Boulevard en el multicultural barrio de Queens se encuentra la cafetería El Río de la Plata, el lugar más tradicional para la comunidad argentina en Nueva York.
Aquí, durante los días de juego, cientos de albicelestes se reúnen para apoyar a su selección.
“La policía cierra la calle. Ni siquiera puedo imaginarme cómo será mañana en la final con España. Todos los argentinos de Estados Unidos están viniendo”, dice Cristian Basta, un ingeniero electrónico que lleva más de 30 años aquí.
Pronto la lluvia se convierte en aguacero y en una alerta gubernamental que previene sobre posibles inundaciones.
Eso alarga la charla con un café y las tradicionales medias lunas, que según Basta “son las mejores de Nueva York. Por eso estamos aquí todos los días”.
La charla con Basta pronto termina, porque debe ir por un amigo al aeropuerto.
“Viene de Miami. Pagó 900 dólares de avión solo para venir y pagará lo mismo para el regreso”.
Esa es la realidad previa a la gran final contra España. Según los censos oficiales, hay, aproximadamente, 350 mil argentinos en Estados Unidos y un gran porcentaje de ellos planea desplazarse a Nueva York para tener una rebanada de Mundial.
A la cafetería llegan desde California, Florida, Carolina del Norte y decenas de ciudades lejanas (y no tanto). Algunos vienen en avión, pero la gran mayoría, ante la gran saturación se ha trasladado en auto.
Sergio Andreoni viene de Rhode Island, un estado a dos horas de Nueva York. No tiene boleto para el juego, pero sí la ilusión de vivir el partido de cerca. Dice que viene al banderazo en Times Square, una reunión en la que se espera ver a más de 50 mil argentinos con banderas, tambores y las gargantas entusiastas que los distinguen alrededor del mundo.
Las camisetas albicelestes son la piel más común, sobre todo hoy que se transpira la adrenalina de las horas previas al juego. Alejandro Benítez es de Buenos Aires, aunque ha pasado más de la mitad de su vida en Nueva York.
La cafetería Río de la Plata le ayuda a encontrarse diariamente con sus hábitos de infancia: una empanada de carne, una media luna… y la oportunidad de platicar de futbol con sus amigos. “Eso es lo que no se deja nunca”.
Benítez es parte de La Barra, un equipo que se fundó en 1995 y que compite en la Liga de Flushing Medows, que según los asistentes, es una de las más duras de Estados Unidos: “Ahí es nuestro potrero. Nos reunimos todos nosotros, pero hay también futbolistas profesionales que están en el retiro. Es durísima” .
Benítez espera a familiares de Argentina y a amigos de Estados Unidos. “Acá habrá asados y mucho ánimo”.
La lluvia no para, pero, además de los argentinos que vienen de lejos, se acercan los de siempre. Se sabe por las miradas, por esa complicidad que solo se desarrolla en el campo. Platican de su equipo de barrio y del juego contra España.
-La gran mayoría traen la camiseta número 10, algunos con el nombre de Maradona y otros de Messi, le comentó a Benítez.
-Sí. Las antiguas generaciones nunca han dejado de encomendarse a Maradona. Yo mismo nunca lo voy a olvidar, pero el ejemplo que está dando Messi de caer y levantarse, que Maradona también lo hizo. Porque Messi también ha caído en la selección varias veces y se ha levantado. Eso es un gran ejemplo para nosotros, que estamos en un país de migrantes. Te caes muchas veces, pero te levantas para mejor”.
La charla filosófica-futbolera nos transporta por unos minutos a una cafetería de Buenos Aires. Sin embargo estamos aquí, en el centro de Queens a unas horas de que se dispute la final de la Copa del Mundo. Y eso, según los asistentes, es una de “las verdaderas razones por las que vale la vida”. Por eso “todos los argentinos están viniendo aquí”.