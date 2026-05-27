Las tres mayores ausencias de la lista de Estados Unidos para el Mundial 2026
Los 26 están definidos. Bajo la tutela del entrenador Mauricio Pochettino, la selección de futbol de Estados Unidos ya conoce los nombres y rostros de su plantel para el Mundial de 2026, anunciado oficialmente el martes durante un evento en vivo en New York City.
Respaldada por figuras como Christian Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun, hubo varios integrantes del plantel cuya presencia no sorprendió a nadie. Sin embargo, los márgenes de la convocatoria sorprendieron a muchos, especialmente por las omisiones de algunos de los jugadores más confiables durante la gestión de Pochettino hasta ahora.
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Aquí, Sports Illustrated analiza las tres ausencias más llamativas de la lista de 26 jugadores de Pochettino para el Mundial de la USMNT.
Tanner Tessmann (Lyon)
Hubo un tiempo en el que un jugador con minutos constantes en Europa era una garantía automática para cualquier convocatoria de Estados Unidos. Ahora, ese ya no es el caso, y Tanner Tessmann, del Olympique Lyonnais, representa una ausencia evidente del equipo para este verano.
Desde integrarse a la dinámica de la USMNT en 2024, el ahora jugador de 24 años ha sido un convocado habitual de Pochettino, participando en los últimos tres campamentos de la selección y disputando minutos importantes en los amistosos de marzo frente a Bélgica y Portugal. Si hubiera estado en el grupo, probablemente habría iniciado junto a Tyler Adams en el mediocampo.
En cambio, pese a su protagonismo en Francia, donde disputó 41 partidos con el Lyon, acumulando 28 titularidades y 2,546 minutos, Tessmann estará ausente en el centro del campo, algo potencialmente perjudicial dado que el plantel tiene pocos mediocampistas con perfil de ida y vuelta.
Pochettino optó por convocar a Sebastian Berhalter, de los Vancouver Whitecaps FC, y a Cristian Roldan, de los Seattle Sounders FC, una decisión que podría dar resultados debido a sus instintos más específicos, pero que no hace menos evidente la exclusión de Tessmann.
Diego Luna (Real Salt Lake)
Uno de los jugadores más importantes para la USMNT en 2025, Diego Luna, es una de las principales ausencias en la lista de Pochettino. Aunque no estará en el equipo, el mediocampista del Real Salt Lake estará presente durante todo el torneo, con su imagen apareciendo en anuncios de uniformes de la USMNT, socios comerciales y como uno de los 20 jugadores incluidos en la colección de estampas de Panini para el torneo.
Aunque Pochettino dejó claro en marzo que nada de ese marketing influiría en la selección del equipo para el torneo, el regreso a buen nivel de Luna tras una lesión sufrida a inicios de temporada podría haberle valido un lugar de cualquier forma.
El jugador de 22 años es uno de los mejores regateadores en espacios reducidos y no teme encarar defensores, además de aportar una pasión y entrega incomparables al mediocampo ofensivo. Su nivel también ha impresionado desde su regreso a la actividad en la MLS, con cuatro goles y tres asistencias en 608 minutos.
Sin embargo, es evidente que no está en los planes de Pochettino. Cumplió su función en una etapa de la USMNT en 2025, y el entrenador visualiza una etapa diferente para este equipo un verano después.
“Es una decisión interesante para mí”, dijo el entrenador del RSL, Pablo Mastroeni. “En 2025, la selección realmente se apoyó en él, tanto como jugador ofensivo como pieza de mentalidad. Pochettino hizo referencia a su capacidad para pelear, y simplemente pienso que en una Copa del Mundo, donde necesitas un jugador que marque diferencia—alguien que pueda entrar a un partido donde el escenario nunca será demasiado grande—simplemente pensé que [Luna tenía sentido]”.
Aidan Morris (Middlesbrough)
Aidan Morris no jugará en la Premier League la próxima temporada, después de que su equipo, el Middlesbrough F.C., cayó ante el Hull City A.F.C. en la final del playoff del Championship, resultado que inició una semana decepcionante para el mediocampista, quien después se enteró de que tampoco iría al Mundial, pese a una sólida temporada en la segunda división inglesa.
Aunque Tessmann es la ausencia más evidente en el mediocampo, Morris y su encaje natural en el equipo están muy cerca de ese nivel. El exjugador del Columbus Crew había sido un futbolista habitual bajo el mando de Pochettino durante el último año y había disputado partidos de alta exigencia toda la temporada con un club demandante que no rehúye a los reflectores.
En el vacío, la exclusión de Morris no es tan sorprendente; sin embargo, lo llamativo es que el veterano Roldan, de 31 años, quien no ha mostrado su mejor forma con Seattle esta temporada, haya sido elegido por encima de una opción más joven y similar que triunfó en la MLS y posteriormente dio el salto a Europa.
Con todas las ausencias siendo mediocampistas centrales, la USMNT queda extremadamente frágil en esa posición, creando un gran problema si siquiera uno de sus volantes queda fuera por agotamiento, lesión o suspensión este verano.
De cualquier forma, Pochettino ya tomó su decisión. Tiene a sus hombres, y Tanner Tessmann, Diego Luna y Aidan Morris seguirán el torneo desde la televisión.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/05/2026, traducido al español para SI México.