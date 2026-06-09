Tres preguntas que enfrenta Pochettino antes del debut de Estados Unidos en el Mundial
La selección de Estados Unidos concluyó sus partidos amistosos previos a la Copa del Mundo y ya tiene la mirada puesta en los encuentros del Grupo D contra Paraguay, Australia y Turquía, cuya actividad comienza este viernes.
Después de una victoria que fortaleció la confianza por 3-2 sobre Senegal la semana pasada y una actuación positiva contra Alemania el sábado —a pesar de la derrota 2-1—, la USMNT puede sentirse bastante bien consigo misma de cara al máximo escenario del futbol mundial en casa.
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Para el entrenador Mauricio Pochettino, eso significa responder cualquier pregunta de último momento sobre el estado del equipo. Aquí, Sports Illustrated analiza las tres más importantes.
¿Dónde debería jugar Weston McKennie?
Weston McKennie es el jugador más versátil de la USMNT, pero la posición que ocupará dentro del esquema de Pochettino sigue siendo una incógnita importante. En el amistoso contra Alemania, el jugador de 27 años actuó más adelantado, como una especie de mediapunta, pero eso permitió que Alemania controlara en gran medida el ritmo del partido, ya que el mediocampo estadounidense dejó por momentos que la potencia europea moviera el balón a gran velocidad, incluyendo la jugada del segundo gol de Leroy Sané.
Utilizar al inteligente McKennie en una posición más retrasada podría ser la solución, permitiéndole formar una dupla con Tyler Adams en el centro del campo y, al mismo tiempo, facilitando que conecte con jugadores más talentosos y enfocados en el ataque. Por otro lado, no parece que McKennie sea la mejor opción como lateral derecho, considerando el brillante rendimiento que Sergiño Dest y Tim Weah han mostrado por ese sector durante los amistosos.
La figura de la Juventus jugó en nueve posiciones distintas a nivel de clubes durante el último año y necesitará un rol bien definido con la USMNT en los momentos más importantes de este verano.
¿Ya es confiable Chris Richards?
Cuando Sports Illustrated le preguntó la semana pasada si estaría listo para el partido inaugural de la Copa del Mundo, el defensa central estelar de la USMNT, Chris Richards, se mostró confiado en su regreso tras la lesión, a pesar de no haber participado en el encuentro contra Alemania. A cinco días del primer partido, las actualizaciones sobre el defensor del Crystal Palace han sido relativamente escasas, aunque el sábado se le vio de buen ánimo sentado en la banca.
Si el jugador de 26 años está listo para jugar —o al menos en condiciones de soportar el dolor con ayuda de vendajes, analgésicos, etc.—, ¿realmente vale la pena arriesgarlo?
Después de casi cuatro semanas sin actividad competitiva y tras perderse el partido más importante de la temporada para el Crystal Palace —la Final de la UEFA Europa Conference League a finales del mes pasado—, podría estar fuera de ritmo, y colocarlo bajo los reflectores del partido inaugural de la Copa del Mundo sería una verdadera apuesta.
Hay varias opciones que Pochettino podría considerar, pero tendrá que decidir cuál es la más inteligente. Puede lanzar a Richards directamente al fuego y esperar que logre disputar la mayor parte del encuentro; darle algunos días más de descanso; o ingresarlo como sustituto en los minutos finales para que recupere ritmo de competencia, idealmente después de que la USMNT haya conseguido una ventaja considerable.
Ninguna de las opciones es perfecta para uno de los jugadores más importantes de la plantilla —y sin duda de la línea defensiva—, pero la forma en que podría ser reincorporado sigue siendo una pregunta clave, al igual que cuál defensor podría ocupar su lugar en la zaga si no está listo para jugar.
¿Quiénes son los jugadores de impacto desde la banca?
Para cada selección en una Copa del Mundo existe un plan claro para los cambios. Algunos futbolistas pueden cambiar por completo el rumbo de un partido en sus etapas finales, aprovechando el desgaste de rivales que se marchitan tras una batalla bajo el sol veraniego. ¿Quiénes son exactamente esos jugadores para Pochettino? ¿Cuál es el plan si Estados Unidos necesita un gol de último momento o conservar una ventaja mínima? ¿Y cómo se adapta tácticamente ese jugador?
Antes de los amistosos, parecía que el técnico argentino había considerado a Gio Reyna para desempeñar ese papel. Sin embargo, en ambos partidos el mediocampista de 23 años lució un paso por detrás del ritmo del juego, como si la velocidad del encuentro fuera demasiado alta para que pudiera generar un impacto real, un problema especialmente evidente en sus minutos contra Alemania. Fuera de él, ¿puede Ricardo Pepi ingresar desde la banca y formar dupla ofensiva con Folarin Balogun, o resulta demasiado complicado cambiar a un sistema de dos delanteros en los minutos finales de un partido de Copa del Mundo?
Aunque Pochettino parece haber definido cuál es su mejor alineación para la Copa del Mundo, la manera en que gestionará sus sustituciones sigue siendo un misterio. Ahora deberá responder esas preguntas sobre el manejo de los partidos en los momentos más importantes de este deporte.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/06/2026, traducido al español para SI México.