Tres razones por las que la final del Mundial también debe importarle a México
El Mundial 2026 comenzó el 11 de junio en territorio mexicano y concluirá el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey, después de 104 partidos distribuidos entre México, Estados Unidos y Canadá.
Durante cinco semanas, el futbol ocupó estadios, plazas, conversaciones familiares y espacios que habitualmente permanecen lejos de la Liga MX. Por eso el interés mexicano no se reduce a elegir entre Lionel Messi y Lamine Yamal.
Porque termina el Mundial que México también organizó
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibieron selecciones, aficionados y 13 partidos de una competencia repartida entre 16 ciudades de los tres países organizadores.
Hasta ahora, el balance se ha construido alrededor de estadios llenos, Fan Fests, camisetas en las calles y visitantes extranjeros. Después habrá que mirar otros indicadores: la infraestructura que seguirá utilizándose, las mejoras de movilidad que permanecerán, el beneficio para hoteles y comercios y la capacidad adquirida por las sedes para recibir nuevos eventos.
México compartió la organización con dos países, recibió una fracción de los encuentros y vio cómo el torneo se desplazó hacia Estados Unidos conforme avanzaron las rondas eliminatorias. Aportó historia, estadios y una afición que convirtió en locales a varias selecciones, pero los partidos decisivos quedaron fuera de su territorio.
La pregunta no es si México puso ambiente. Es cuánto obtuvo de una Copa del Mundo en la que aportó una parte importante de la identidad, pero no concentró el negocio ni la fase decisiva.
Porque España y Argentina exhiben la distancia deportiva del Tri
España y Argentina representan modelos diferentes, pero comparten una capacidad que México no ha conseguido sostener: renovar una selección sin desmontarla después de cada torneo.
Argentina llega como campeona mundial y sudamericana. Conservó parte de la estructura de Qatar 2022, mantuvo a Messi como figura y añadió futbolistas sin romper el funcionamiento colectivo. España se presenta como campeona de Europa, con una identidad reconocible y jóvenes que recibieron responsabilidades antes de llegar a su madurez.
México volvió a quedarse fuera de los cuartos de final. La diferencia con los finalistas no está únicamente en la calidad de sus planteles, sino en la manera de formar jugadores, elegir entrenadores y enlazar un ciclo con el siguiente.
Gilberto Mora vuelve concreta esa comparación. El Mundial presentó a un futbolista que puede formar parte del camino hacia 2030, pero también abrió la posibilidad de cargarlo con expectativas prematuras. Compararlo con Lamine Yamal y exigirle la misma evolución sería la salida más fácil.
La enseñanza española no consiste sólo en alinear a un adolescente, sino en rodearlo con un equipo que no le exige resolver todos sus problemas. Argentina hizo algo semejante desde el otro extremo: mantuvo la influencia de Messi sin impedir la renovación.
Rafael Márquez tendrá que resolver ambas necesidades. Deberá proteger y exigir a los jóvenes, al mismo tiempo que conserva a los futbolistas experimentados que todavía puedan aportar en 2030.
España modificó su generación sin perder su forma de jugar; Argentina cambió piezas sin romper una estructura campeona. México suele responder a las eliminaciones con nuevos entrenadores, convocatorias y discursos, pero pocas veces consigue que un proceso facilite el siguiente.
Porque México debe retener a la afición que encontró
El Mundial incorporó a personas que no llegaron al futbol por herencia familiar ni por conocimiento previo de la Liga MX. Ahora los clubes deberán ofrecerles razones para continuar.
El fenómeno de las seguidoras de BTS que se acercaron a Chivas es uno de los ejemplos más visibles. Jóvenes que comenzaron a seguir el torneo por Corea del Sur, los futbolistas, TikTok, las camisetas o los códigos de los fandoms preguntaron qué equipo mexicano podían apoyar. Guadalajara detectó la conversación y les abrió un espacio.
La importancia del caso no está en relacionar a cada jugador con un cantante, sino en mostrar que existe una afición que construye su vínculo mediante figuras, ropa, contenidos y comunidades digitales. No conocer la historia completa de la Liga MX no la hace menos válida.
La final será el último partido capaz de reunir a ese público mediante la inercia mundialista. Después, Chivas y el resto de los clubes deberán transformar la curiosidad en seguimiento semanal, asistencia y pertenencia.
Esa oportunidad no debería dirigirse sólo al futbol masculino. México disputará el Campeonato W de Concacaf en busca de regresar a un Mundial Femenil después de no clasificarse desde 2015. Los cuatro semifinalistas obtendrán un boleto directo para Brasil 2027.
El siguiente Mundial relevante para el país no comienza en 2030. La Selección Femenil intentará terminar antes con dos ausencias consecutivas y cuenta con futbolistas como Charlyn Corral, Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal para aprovechar parte de la atención producida durante este verano.
México también trabaja con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica en la candidatura para organizar el Mundial Femenil de 2031. La experiencia de 2026 puede aportar estadios y conocimiento operativo, pero una competencia femenina necesitará cobertura, promoción y seguimiento desde antes de la inauguración.
España o Argentina levantará la Copa y el resultado no cambiará la eliminación del Tri. Sí marcará el momento en que México dejará de vivir el Mundial y comenzará a responder por lo que hizo con él.