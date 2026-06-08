Tshabalala y el 'Conejo' vuelven a encontrarse 16 años después del partido que abrió Sudáfrica 2010
Siphiwe Tshabalala y Óscar Pérez participaron en el partido de leyendas disputado en el Estadio Hidalgo, una especie de ensayo general antes del encuentro que inaugurará el Mundial de 2026 y que volverá a enfrentar a ambos países, como ocurrió en Johannesburgo hace 16 años.
El reencuentro reunió a varios protagonistas de aquella tarde. Del lado sudafricano estuvieron nombres como Itumeleng Khune, Aaron Mokoena, Steven Pienaar, Bongani Khumalo y el propio Tshabalala. Del cuadro mexicano aparecieron Óscar Pérez, Paul Aguilar, Francisco Javier Rodríguez y Pablo Barrera, quien incluso marcó dos goles durante la victoria por 5-2.
Pero la atención inevitablemente terminó en los dos hombres que quedaron unidos por una de las imágenes más recordadas de Sudáfrica 2010.
El gol que convirtió Tshabalala no fue únicamente el primer tanto del torneo, también fue el primero en la historia en un Mundial disputado en África.
Casi 16 años después, el ex mediocampista sigue recordando más lo que ocurrió alrededor de aquella anotación que el tanto en sí.
“Buenos recuerdos. Fue el primer Mundial en África, el primer Mundial en Sudáfrica y fue mi primer Mundial. Fue una gran ocasión y siempre será especial, no solo para mí, sino para todos los africanos”, afirmó Tshabalala.
“Recuerdo la unidad, el rugido en el estadio y diferentes naciones celebrando juntas. Recuerdo a una sola raza celebrando junta, a extraños abrazándose y bebidas derramadas por todas partes. Fue un gran momento y es un momento que siempre estará en mi mente”.
Del otro lado de la historia está el 'Conejo'. El ex portero mexicano reconoció la importancia que tuvo aquel gol para Sudáfrica, pero cuando vuelve a ese partido piensa en el resultado que consiguió la selección mexicana.
“Para él seguramente ese gol fue muy importante. Para nosotros, para mí, poder sacar un punto en la inauguración ante el anfitrión fue algo extraordinario”.
Aquella tarde México resistió el empuje de más de 80 mil aficionados en Soccer City y encontró el empate gracias a Rafael Márquez.
El resultado permitió al equipo dirigido por Javier Aguirre mantenerse con vida en un grupo que después completaban Uruguay y Francia.
La conversación en Pachuca pasó al futuro. En unos días, México volverá a abrir una Copa del Mundo y tendrá enfrente otra vez a Sudáfrica.
Tshabalala consideró que la localía convertirá al equipo de Javier Aguirre en favorito, aunque advirtió que los Bafana Bafana no llegan para ser espectadores.
“El equipo mexicano tiene detrás a toda una nación. No vamos a jugar solamente contra once futbolistas. Vamos a jugar contra todo un país y eso es emocionante”, señaló.
“Las expectativas son que México gane porque es el anfitrión, pero nosotros vamos a desafiar eso”.
Cuando se le pidió una predicción para el partido inaugural sonrió antes de responder: “Una sorpresa”.
El 'Conejo', que sabe mejor que pocos lo que implica disputar una inauguración mundialista, cree que la generación actual está preparada para afrontar esa responsabilidad.
“Es lo mejor que le puede pasar a un jugador. Sin duda es una responsabilidad muy grande, pero creo que los chicos están preparados para eso. Que lo disfruten, que lo vivan intensamente y que busquen trascender”.
También respaldó a los tres porteros convocados por México para el torneo.
“Hoy por hoy Raúl Rangel lleva un poco de ventaja, pero cualquiera de los tres está listo para encarar este Mundial. No tengo duda de que en la portería México no va a tener complicaciones”.
Casi 16 años después del partido que inauguró Sudáfrica 2010, Tshabalala y Conejo volvieron a compartir una cancha.
Ahora ambos observarán desde la tribuna el siguiente capítulo de una historia que ayudaron a construir.
Uno espera una sorpresa sudafricana, el otro confía en que México aproveche la oportunidad de abrir un Mundial en casa.