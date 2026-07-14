Tuchel analiza una marca especial para Messi y exige la mejor versión de Inglaterra
Thomas Tuchel tiene claro que buena parte de las posibilidades de Inglaterra para alcanzar la final de la Copa del Mundo pasan por reducir el impacto de Lionel Messi. El técnico incluso reconoció que ha contemplado recurrir a una fórmula poco habitual en el futbol moderno: asignarle una marca personal al capitán argentino.
“Estábamos pensando si le vamos a hacer una marcación a la antigua. No sé si vamos a hacerlo, pero es algo que sí se me había ocurrido”, explicó Tuchel, quien destacó la capacidad de Messi para anticipar las jugadas, recibir entre líneas y encontrar una solución antes de que la defensa pueda reaccionar.
Más allá del plan para contener al argentino, el seleccionador considera que Inglaterra deberá mejorar respecto a sus anteriores presentaciones. Tuchel señaló que su equipo cometió demasiados errores técnicos, perdió ritmo en la elaboración y se precipitó en algunas posiciones durante su último encuentro.
Por ello, espera una ejecución más limpia, mayor velocidad en la construcción y mejores decisiones en los metros finales.
“La aceleración de los ataques, conjuntamente con la ejecución técnica, tiene que estar en un nivel más alto”, advirtió.
El alemán confía en que la exigencia de enfrentar al campeón defensor saque la mejor versión de sus futbolistas.
Tuchel también calificó a Argentina como “el paquete completo” por su experiencia, fortaleza colectiva y capacidad para mantener la calma incluso cuando se encuentra en desventaja.
Sobre Messi, aseguró que su torneo ha sido “inverosímil” y resaltó la manera en la que ha conducido nuevamente a su selección hasta las últimas instancias.
El entrenador también fue cuestionado sobre las cábalas argentinas y la elección del uniforme azul. Aunque aseguró que no es supersticioso, terminó por reconocer que mantiene ciertas rutinas y lleva objetos de la suerte. Eso sí, se negó a revelar cuáles: “Si lo divulgo, no va a surtir efecto mañana”.