UEFA, AFC y Concacaf rechazan el plan de la FIFA para vender parte del negocio del Mundial
La propuesta de la FIFA para vender una participación minoritaria del negocio de sus principales competencias encontró resistencia en tres de las seis confederaciones y abrió el mayor conflicto institucional de la presidencia de Gianni Infantino.
La postura más severa llegó desde Europa. La UEFA y sus 55 federaciones rechazaron por unanimidad el proyecto y anunciaron que sus selecciones dejarán de participar en competencias de la FIFA mientras la iniciativa siga vigente.
“El Mundial no puede ser tratado como un producto de inversión”, señaló la UEFA. La confederación exige que la propuesta sea abandonada por completo y que la FIFA entregue garantías vinculantes de que no volverá a abrir sus torneos o su estructura de gobierno a propietarios privados.
La Federación Inglesa respaldó públicamente la posición europea. El rechazo podría afectar desde las próximas competencias juveniles hasta el Mundial Femenino de Brasil 2027 si ambas partes no alcanzan un acuerdo.
La Confederación Asiática también cuestionó el procedimiento. Su presidente, Sheikh Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, calificó como “totalmente inaceptable” que la AFC no fuera consultada y que las federaciones no recibieran suficiente información sobre las consecuencias jurídicas, financieras y de gobierno.
La posición asiática aumenta la presión porque la AFC había sido uno de los principales apoyos de Infantino. Concacaf también manifestó su inconformidad por la falta de consultas, aunque hasta ahora no ha anunciado un boicot como el europeo.
África, Sudamérica y Oceanía todavía no habían fijado una postura conjunta. La CAF y la OFC analizarán la iniciativa en sus respectivos órganos internos, mientras la Conmebol no había emitido un pronunciamiento público al cierre de esta nota.
Los jugadores también reclamaron un lugar en la discusión. FIFPRO propuso una reunión entre confederaciones, clubes, ligas y futbolistas para estudiar un proyecto que, según su presidente Sergio Marchi, puede marcar un cambio profundo en la estructura del futbol mundial. El sindicato pidió que cualquier decisión sea tomada mediante “diálogo, respeto mutuo y búsqueda de consensos”.
El expresidente de la FIFA Joseph Blatter se sumó a las críticas al considerar que el Mundial pertenece a la gente y no debe transformarse en un producto para inversionistas privados.
La FIFA propone crear FIFA Forward Enterprise, una subsidiaria que concentraría sus operaciones comerciales y de organización de torneos. El organismo conservaría el control y vendería participaciones minoritarias para captar hasta 4,200 millones de dólares.
A cambio, ofrece elevar de ocho a 20 millones de dólares el financiamiento para cada una de sus 211 federaciones entre 2027 y 2030, además de fondos adicionales para proyectos especiales.
El rechazo todavía no es unánime, pero ya rebasa el enfrentamiento tradicional entre la FIFA y la UEFA. Asia y Concacaf también cuestionan un proyecto que Infantino necesita aprobar con el respaldo de las federaciones nacionales.