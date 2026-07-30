UEFA amenaza con retirar a sus 55 selecciones de los torneos de FIFA por la venta del Mundial
La UEFA elevó su enfrentamiento con la FIFA al anunciar que sus 55 federaciones rechazan de manera unánime el proyecto para vender participaciones de la empresa que concentraría los derechos comerciales del Mundial y otras competencias internacionales.
En un comunicado publicado este jueves 30 de julio, la confederación europea aseguró que ninguna de sus selecciones participará en torneos de la FIFA mientras la propuesta continúe vigente. Para levantar la medida exige que el proyecto sea retirado por completo y que el organismo entregue garantías vinculantes de que no volverá a abrir sus competencias o su estructura de gobierno a propietarios privados.
“El Mundial no puede ser tratado como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del futbol”.
La UEFA considera que la Copa del Mundo fue construida durante generaciones por futbolistas, selecciones y aficionados de todos los continentes, por lo que ninguna parte de su negocio debe quedar en manos de inversionistas.
“El Mundial no está en venta”.
La organización también cuestionó la manera en que Gianni Infantino presentó el proyecto. Acusó a la FIFA de diseñarlo en secreto y llevarlo cerca de una posible aprobación sin una consulta significativa con quienes participan en la administración del futbol.
Para la UEFA, las federaciones nacionales fueron colocadas ante un ultimátum: aceptar la entrada de capital privado o afrontar las consecuencias de rechazarla. La confederación calificó ese procedimiento como “gobernanza mediante intimidación” y un acto de presión impropio de la institución que dirige el futbol mundial.
El principal temor europeo es que la entrada de accionistas modifique los criterios con los que se toman las decisiones deportivas.
“Desde ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, los formatos de las competencias y el futuro del futbol dejará de estar guiada por lo que más conviene al juego y comenzará a responder a lo que más conviene a los accionistas”.
La FIFA pretende crear FIFA Forward Enterprise, una empresa comercial valorada inicialmente en 20,000 millones de dólares, y captar hasta 4,200 millones mediante la venta de participaciones minoritarias. El organismo sostiene que conservaría el control de las reglas, las sedes, los calendarios y las decisiones deportivas.
A cambio, propone elevar de ocho a 20 millones de dólares los recursos disponibles para cada federación mediante el Programa Forward entre 2027 y 2030.
La postura de la UEFA abre el mayor conflicto institucional alrededor del proyecto. Europa no sólo rechazó la operación: condicionó la participación de sus selecciones en futuras competencias de la FIFA al abandono definitivo del plan.
“Nadie debe tener dudas: la UEFA y sus federaciones se opondrán a estos planes con absoluta determinación”.