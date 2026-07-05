Un portero sin equipo eliminó a Brasil del Mundial; él es Orjan Nyland
Cuando inició la Copa Mundial, Ørjan Nyland, el portero de Noruega, llegó con la incertidumbre de no tener un salario y un equipo dónde jugar al término del torneo. Hoy, un penal atajado para eliminar a Brasil lo pone ante los ojos del mundo, abriéndole las puertas del fútbol.
Este domingo 5 de julio, la generación dorada de Noruega dio un golpe de autoridad venciendo a la pentacampeona del mundo por 2-1. Los goles cayeron cortesía de un doblete de Erling Haaland; sin embargo, hubo otra estrella que se encargó de frustrar los intentos brasileños.
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Ørjan Nyland realizó cuatro atajadas fundamentales para la victoria nórdica. La más importante de ellas llegó al minuto 14, cuando recién comenzaba el encuentro. El panorama parecía complicarse desde el inicio para los europeos cuando Kristoffer Ajer cometió un penal sobre Matheus Cunha. Aun así, el guardameta salió al desquite y, recostando a su izquierda, le detuvo la ejecución a Bruno Guimarães desde los once pasos, evitando que los sudamericanos tomaran confianza y se fueran al frente.
Suplente en un equipo que no lo renovó
Resulta que este arquero de 35 años vive una situación muy curiosa. Pese a que hoy es una de las figuras de los Vikingos, nadie le paga un salario. Esto se debe a que actualmente no tiene un contrato vigente.
Su último equipo fue el Sevilla. Ahí, se desempeñaba principalmente en un rol secundario. Por esta razón, el club decidió no renovarlo y, al término de la pasada temporada 2025-26. Y una vez que finalizó su acuerdo laboral, tuvo que despedirse y marchar como agente libre.
Como ninguna escuadra lo contrató antes del arranque del certamen, tuvo que iniciar la justa así, sin equipo, esperando que este torneo fuera la ventana que lo catapultara a un nuevo destino.
Del balonmano y el esquí, a ser portero de fútbol
De pequeño, además de fútbol, Nyland practicó balonmano y esquí alpino, disciplinas que le permitieron adquirir reflejos y habilidades corporales que después puso en práctica bajo los tres palos. Esto ayudó en su formación con el Hødd, donde escaló por las categorías inferiores hasta lograr su debut profesional en 2008.
Posteriormente, en 2012, llegó a uno de los grandes de su país, el Molde FK, antes de emigrar en 2015 al balompié de Alemania con el F. C. Ingolstadt 04.
El sueño de un arquero que no podía volar
En 2018 arribó a Inglaterra con el Aston Villa, que en ese entonces militaba en la segunda división. Al principio llegó para ser el portero titular, pero una rotura del tendón de Aquiles lo sacó de las canchas. Desde ese momento su carrera en clubes quedó relegada a las bancas. Y cuando por fin se recuperó, ya no volvió al césped y tuvo que esperar pacientemente por otra oportunidad.
Salió de la institución de hacia otras escuadras de la categoría de plata inglesa en busqueda de minutos, pero la historia se repitió, siendo suplente en el Norwich City y en el Bournemouth en 2021. Solo en el Reading encontró mayor regularidad, disputando 10 partidos en medio año durante 2022. Aquello le permitió dar el salto al RB Leipzig de la Bundesliga, aunque de nueva cuenta lo hizo como el segundo en la lista de guardametas del club.
En 2023 su vida parecía cambiar con el Sevilla, que le permitió jugar un total de 54 partidos a lo largo de dos campañas. Sin embargo, la posterior llegada del griego Odysseas Vlachodimos lo regresó a su condición de suplente, apagando los reflectores que tanto le había costado enocntrar y sentenciando su salida del club andaluz.
La selección, el único refugio que le permitió brillar
A pesar de sus constantes altibajos con los clubes, la selección nacional se volvió para él un espacio dónde sí podía mostrar su verdadera calidad. Desde 2013 ha sido convocado habitualmente, sumando 75 encuentros internacionales y consolidándose como el dueño del arco nórdico desde 2021.
Hoy, Ørjan Nyland celebra la hazaña más grande de la historia del futbol de Noruega, clasificando por primera vez a unos cuartos de final, demostrando que su carrera puede estar para momentos trascendentales.