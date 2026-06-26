Uruguay llega al límite al juego ante España y con una “rebelión” en el vestidor
La selección uruguaya llega a su duelo más determinante de la Copa del Mundo ante España con el ánimo bajo y en medio de una rebelión interna. Según informaron fuentes de su país, una parte importante del vestidor, encabezada por Federico Valverde, su figura más reconocida, encaró al técnico Marcelo Bielsa y cuestionó el estilo de juego que hasta el momento ha derivado en dos empates.
En la sala de prensa del Estadio Guadalajara se respira esa adrenalina que distingue a los grandes partidos. Tres horas antes del silbatazo inicial, los periodistas españoles hacen enlaces en vivo para aprovechar el horario estelar de su país. Los uruguayos hacen lo mismo en medio de un ambiente envuelto en la tensión. Juan Pablo Romero escribe para el diario uruguayo El País. Cuenta que no esperaban que la Celeste llegara a este juego en una situación límite; sin embargo, matiza la tensión que se siente en el ambiente.
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—Se habla de una rebelión en el vestidor. ¿Qué nos puedes decir?
—Hay que bajar un poco el perfil de esa información, que no es tan así como se está manejando. Evidentemente hubo conversaciones con el entrenador, conversaciones que habitualmente se dan, pero no hubo tal rebelión.
"Yo creo que, aprovechando el mal momento del equipo y algunas situaciones, se magnificó un poco. Creo que, después de dos resultados adversos e inesperados de Uruguay, algunas situaciones se terminaron complejizando, pero no fue tan así como se está contando hoy en día".
Reconoce también que no habían planeado que el equipo llegara a este juego al borde del abismo: “La sensación es que evidentemente esperábamos que Uruguay no estuviera en esta situación límite, donde tenemos que ganar para asegurar la clasificación. Un empate, hoy por hoy, por los resultados que se han dado en los otros grupos, nos deja a la espera del desenlace del día sábado con los últimos grupos”.
Hoy España está enfrente con todas sus figuras y con la etiqueta de favorita. Eso ha hecho que los periodistas uruguayos cuestionen con dureza a su entrenador.
Un día antes, Bielsa enfrentó los cuestionamientos de la prensa por el hecho de que Uruguay tiene solo dos puntos de seis posibles. El entrenador argentino ha desarrollado un estilo identificable en las conferencias: seriedad absoluta, palabras articuladas y ojos abajo que nunca hacen contacto con sus interlocutores.
“Usted da por sentado que lo que vio hasta ahora no le permite ninguna expectativa positiva. Yo no comparto ese punto de vista. Es un equipo que ante Arabia Saudita creó 15 situaciones de gol y con Cabo Verde mereció ganar el partido porque generó el doble de oportunidades que su adversario. Hay dos lecturas: la suya, que dos puntos sobre seis desilusionan, y la que hago yo, donde hay matices que me hacen imaginar que vamos a competir”.
Las palabras quedaron atrás. La cancha del Estadio Guadalajara será el espacio en el que Uruguay y España se enfrenten en uno de los duelos más esperados de este Mundial.