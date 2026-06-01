Valencia, Vite y Porozo: los tres jugadores de Liga MX que representarán a Ecuador en el Mundial 2026
Con Moisés Caicedo como gran figura y acompañado por dos de los defensores más cotizados del futbol europeo, Willian Pacho y Piero Hincapié, Ecuador oficializó este domingo la lista de 26 futbolistas con la que disputará el Mundial de 2026. Entre ellos aparecen tres jugadores de la Liga MX que buscarán abrirse paso en una de las generaciones más talentosas de la historia reciente de la Tricolor.
Sebastián Beccacece mantuvo la base del equipo que consiguió la clasificación y apostó por una convocatoria donde predominan los futbolistas que compiten en Europa. Sin embargo, el futbol mexicano también tendrá representación con Enner Valencia, Pedro Vite y Jackson Porozo.
El nombre más importante es el de Enner Valencia. El delantero de Pachuca disputará su tercera Copa del Mundo y llegará al torneo como el máximo goleador histórico de Ecuador. A sus 36 años sigue siendo el referente ofensivo de una selección que todavía busca mejorar su producción de gol, después de marcar apenas 14 tantos en los 18 partidos de las eliminatorias sudamericanas.
Su presencia también aporta experiencia a un plantel que mezcla figuras consolidadas con jóvenes talentos. Valencia ya disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Qatar 2022, y volverá a ser una de las principales referencias del ataque ecuatoriano.
La convocatoria también incluye a Pedro Vite, mediocampista de Pumas y uno de los futbolistas llamados a liderar el relevo generacional de la selección. El volante se ha convertido en una opción cada vez más importante dentro del esquema de Beccacece gracias a su capacidad para conectar líneas, generar juego y ofrecer soluciones en espacios reducidos.
Vite forma parte de una nueva camada que busca acompañar a figuras como Moisés Caicedo y Kendry Páez en la construcción de una selección con aspiraciones de competir más allá de la fase de grupos.
El tercer representante de la Liga MX será Jackson Porozo. El defensor de Tijuana volverá a una Copa del Mundo después de haber integrado la convocatoria ecuatoriana en Qatar 2022. A sus 25 años, logró mantenerse dentro de una defensa que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente.
Aunque los reflectores suelen apuntar hacia Willian Pacho, reciente campeón de Europa con el Paris Saint-Germain, y hacia Piero Hincapié, Porozo se ganó nuevamente un lugar gracias a su experiencia internacional y a su capacidad para desempeñarse en distintos sistemas defensivos.
La presencia de los tres jugadores refleja la conexión que mantiene Ecuador con la Liga MX, un campeonato que históricamente ha servido como plataforma para varios seleccionados de la Tricolor.
Ecuador afrontará su quinta participación mundialista con el objetivo de superar los octavos de final alcanzados en Alemania 2006. Para lograrlo, Beccacece apostó por una combinación de juventud, experiencia y talento europeo, aunque también habrá espacio para que tres futbolistas que compiten cada semana en México intenten escribir su propia historia en el escenario más grande del futbol mundial.
Convocatoria de Ecuador:
Porteros: Hernán Galíndez (Huracán, Argentina), Moisés Ramírez (Kifisia, Grecia), Gonzalo Valle (Liga de Quito, Ecuador).
Defensas: Pervis Estupiñán (AC Milan, Inglaterra), Piero Hincapié (Arsenal, Inglaterra), Willian Pacho (Paris Saint-Germain, Francia), Joel Ordóñez (Club Brugge, Bélgica), Félix Torres (Internacional, Brasil), Jackson Porozo (Tijuana, México), Angelo Preciado (Atlético Mineiro, Brasil).
Mediocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea, Inglaterra), Alan Franco (Atlético Mineiro, Brasil), Alan Minda (Atlético Mineiro, Brasil), Pedro Vite (Pumas, México), Jeremy Arévalo (Stuttgart, Alemania), Kendry Páez (River Plate, Argentina), Jordy Alcívar (Independiente del Valle, Ecuador), Nilson Angulo (Sunderland, Inglaterra), Anthony Valencia (Royal Antwerp, Bélgica), John Yeboah (Venezia, Italia), Denil Castillo (Midtjylland, Dinamarca), Gonzalo Plata (Flamengo, Brasil).
Delanteros: Enner Valencia (Pachuca, México), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise, Bélgica), Jordy Caicedo (Huracán, Argentina), Yaimar Medina (Genk, Bélgica).