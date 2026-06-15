Vozinha, el arquero del Chaves mexicano que dejó en ceros a España en el Mundial 2026
Un portero de 40 años que juega en el G.D. Chaves, equipo de propiedad mexiacna que juega en la Segunda División de España, dejó sin goles a la campeona de Europa. De las manos de Vozinha, Cabo Verde dio la sorpresa de la jornada de hoy, sacándole un empate a España en su debut mundialista.
Este cotejo inaugural del Grupo H se celebró en el Estadio de Atlanta, en Georgia. Los ibéricos partían como favoritos para dominar el trámite y el marcador ante una escuadra que por primera vez se presentaba en este plano internacional. “La Roja” logró lo primero, tomando el control de la pelota desde el comienzo, pero batalló para conseguir lo segundo ante una defensa cerrada que no le dejaba generar peligro.
No fue sino hasta el minuto 35 que por fin rompió el candado y tuvo su primera llegada, cuando tras un rechazo Pedri sacó un disparo de volea que hizo volar al arquero Vozinha. Y aunque la jugada fue anulada por fuera de lugar, esto sería un adelanto de lo que vino después.
Sobre el final previo al descanso, España tuvo cada vez más llegada, pero el portero caboverdiano lució intratable bajo los tres postes, al salvar a su equipo una y otra vez. Ejemplo de ello fue una jugada donde Ferran Torres reventó el poste y, en el contrarremate, Vozinha se levantó del suelo de forma heroica para detener el intento de Mikel Oyarzabal.
Inmediatamente después, en un tiro de esquina, Rodri se alzó con un cabezazo, pero una vez más el guardameta rechazó el intento, confirmándose como la estrella del encuentro.
Ni Lamine, ni Nico Williams... la figura fue Vozinha
Para la segunda parte, el guardameta se mantuvo activo constantemente, cortando centros y deteniendo sin complicaciones los disparos de Fabián Ruiz y Marcos Llorente.
Sobre el último tramo, España decidió meter la artillería pesada y le dio entrada a Lamine Yamal tras la pausa de hidratación, y a Nico Williams en los minutos finales. Ambos le dieron mayor solidez al ataque de “La Roja”, pero no lo suficiente para marcar la diferencia. Fue así que, tras los 90 minutos, Vozinha cerró el partido con su meta intacta, dándole a Cabo Verde su primer punto mundialista en su historia y consagrándose como la figura del encuentro con 7 atajadas totales.
¿Quién es Vozinha, el portero que amargó el debut de España?
Su nombre real es Josimar Dias, pero en el mundo del balompié es mejor conocido por su sobrenombre de “Vozinha”. Nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde. Desde su llegada al mundo ya tenía un vínculo con el fútbol, ya que su padre intentó registrarlo como Valdano, en honor al delantero argentino campeón del mundo en 1986, pero las autoridades locales no se lo permitieron.
Aun así, “Vozinha” siguió el sueño del balón, pero no como atacante, sino en la portería con los guantes puestos. Sus inicios profesionales fueron en su propia tierra natal, debutando en 2009 con el Batuque y pasando después al CS Mindelense. También tuvo una estadía por la liga de Angola con el Progresso do Sambizanga, antes de retornar al Mindelense.
En 2015 recibió el llamado europeo y fichó con el Zimbru Chișinău de Moldavia. Una vez en el Viejo Continente se convirtió en un trotamundos, navegando por el Gil Vicente de Portugal, el AEL Limassol de Chipre y el FK AS Trenčín de Eslovaquia. Actualmente juega para el G.D. Chaves de la segunda división portuguesa.
El detalle no es menor para México. Vozinha llegó a este Mundial desde el GD Chaves, un club portugués que desde septiembre de 2025 tiene sello mexicano. Atlético La Paz, equipo de la Liga de Expansión MX, y su grupo empresarial compraron el 80 por ciento de la institución lusa, en una operación que abrió un puente poco común entre el futbol mexicano y Portugal.
Por eso, detrás de la noche en la que Cabo Verde dejó sin goles a España también aparece una conexión inesperada con México. El arquero que amargó a la campeona de Europa pertenece a un club controlado por capital mexicano, aunque lejos de los reflectores de la Liga MX y lejos también de los grandes escenarios europeos.
Chaves no es un club de élite continental. Compite en la segunda división portuguesa, pero tiene más de siete décadas de historia y ahora forma parte de un proyecto que busca crecer desde una estructura mexicana. En ese contexto, la actuación de Vozinha tuvo todavía más contraste: un portero veterano, de un equipo de ascenso en Portugal y ligado a una propiedad mexicana, terminó convertido en el muro que frenó a una de las selecciones más poderosas del mundo.
A nivel de selección ha representado a su nación desde 2012, registrando 89 partidos, solo 81 goles en contra y, contando el duelo ante España, 36 arcos invictos.
Cabe recordar que Cabo Verde llevó a cabo un proceso de reclutamiento buscando a jugadores que radicaban en el extranjero pero que pudieran jugar para su selección, incluso a través de LinkedIn. Por esta razón, su combinado nacional cuenta con 14 jugadores no nacidos en su territorio. Aun así, Vozinha es uno de los 12 elementos que sí son originarios del archipiélago caboverdiano.