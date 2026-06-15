Vozinha, el héroe de Cabo Verde ante España que pasó de 50 mil a más de 2 millones de seguidores
Vozinha no solo dejó en cero a España, también se volvió un fenómeno mundial fuera de la cancha.
El portero de Cabo Verde, figura del empate ante la campeona de Europa en el debut mundialista de su selección, tuvo un crecimiento explosivo en Instagram después de sus siete atajadas. De acuerdo con reportes de medios, el guardameta pasó de tener cerca de 50 mil seguidores a superar los dos millones en cuestión de horas, impulsado por una actuación que ya es histórica para el futbol caboverdiano.
En su cuenta, donde aparece como Josimar Dias, Vozinha se presenta con una frase que ahora tomó otro peso: “Nunca olvides quién eres y de dónde vienes”.
El mensaje encaja con la historia de un arquero de 40 años, criado por sus abuelos, que llegó al Mundial desde el modesto GD Chaves de la segunda división de Portugal y terminó convertido en el héroe de Cabo Verde ante una de las selecciones más poderosas del mundo.
“Es el sueño de una vida estar aquí y ayudar a mi equipo”, comentó Vozinha con la voz quebrada después del partido. “Trabajamos mucho para este momento”, agregó el guardameta, elegido como el mejor futbolista del encuentro en su partido 89 con la selección.
Su valor de mercado es de apenas 50 mil dólares, según Transfermarkt, pero su noche contra España tuvo un valor incalculable para Cabo Verde. Con sus intervenciones, el veterano portero rescató el primer punto mundialista de su país y se ganó también el reconocimiento masivo de los aficionados.
Las lágrimas, explicó, fueron por sus abuelos, quienes lo criaron y ya no están con vida. “Ellos dieron todo por mí y por mi vida”, dijo Vozinha, en una noche que lo llevó del anonimato internacional a convertirse en uno de los rostros virales del Mundial.
El próximo reto será todavía más exigente: Cabo Verde enfrentará a Uruguay, con Federico Valverde y Darwin Núñez, el próximo domingo. Después cerrará la primera fase ante Arabia Saudita. Pero, pase lo que pase, Vozinha ya tiene su noche mundialista.