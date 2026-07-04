Vozinha: de desconocido a ser el portero más famoso del Mundial 2026
Cuando comenzó el Mundial nadie sabía su nombre; hoy, miles lo conocen y más de 18.7 millones de personas siguen de cerca su historia en sus redes sociales. Así fue como Vozinha, el guardameta de Cabo Verde, se ganó el corazón del mundo del futbol y se consolidó como el portero más famoso de la justa internacional.
Una de las grandes sorpresas de esta fiesta mundialista ha sido Cabo Verde, un archipiélago que nunca antes había clasificado al máximo torneo de la FIFA. Y en su debut en Norteamérica 2026, su equipo logró superar de forma invicta el Grupo H, saliendo avante ante potencias históricas como España y Uruguay.
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Su principal figura en esta hazaña fue su portero de 40 años, quien jugaba en la segunda división de Portugal y durante sus vacaciones se dedicaba a dar clases de voleibol de playa.
Pasó del anonimato a un millón de seguidores en 90 minutos
Antes del silbatazo inicial de su primer partido contra España, Vozinha solo contaba con 50 mil seguidores en Instagram. El mundo todavía no se imaginaba lo que estaba por hacer. En su debut mundialista, el arquero mantuvo el cero en su arco al realizar siete atajadas cruciales para rescatar un heroico empate 0-0 ante una de las favoritas, España, lo que le otorgó el primer punto de su historia a la nación africana.
Por esta razón acaparó todos los reflectores y se llevó el premio al jugador del partido. Durante la entrevista posterior al encuentro, el guardameta se enteró en vivo de que, en cuestión de 90 minutos, se había vuelto tendencia global y había alcanzado su primer millón de seguidores en sus redes sociales.
Un movimiento digital para reencontrarlo con su madre
El fenómeno en torno a su figura siguió creciendo tras declarar en una entrevista que le habría encantado tener a su madre presente en el Mundial, pero había tenido dificultades con el trámite de su visado. Esto desató un movimiento en redes sociales para dar difusión a su caso. Y en cuestión de una semana, Ana Cândida Évora, la madre del deportista, ya se encontraba en Estados Unidos para acudir al estadio y presenciar el momento más importante en la carrera de su hijo.
Fue así como Vozinha, motivado por el apoyo incondicional de su madre en las gradas, volvió a firmar destacadas actuaciones en el empate de Cabo Verde 2-2 ante Uruguay y en el 0-0 frente a Arabia Saudita. Dichos resultados le dieron a la escuadra africana un histórico e invicto pase a los dieciseisavos de final del torneo.
Se va como el portero más famoso del mundo con 18.7 millones de seguidores
Sin embargo, este viernes 3 de julio, el sueño de Cabo Verde y de Vozinha llegó a su fin en la primera fase eliminatoria del torneo. Su verdugo fue Argentina, la vigente campeona del mundo, que la hizo sufrir al llevarla hasta los tiempos extra, donde finalmente los africanos cayeron por 2-3. Si bien Lionel Messi logró marcarle uno de los goles, el arquero caboverdiano puede presumir que le detuvo otros cinco disparos de gol al astro argentino.
A pesar de la eliminación, Vozinha se marcha de esta Copa del Mundo con más de 18.7 millones de seguidores. Con esta cifra, el veterano arquero supera al mismo guardameta argentino, Emiliano "Dibu" Martínez, y a figuras internacionales consolidadas como Manuel Neuer y Thibaut Courtois.
- Vozinha (Cabo Verde): 18.7 millones de seguidores
- Thibaut Courtois (Bélgica): 18 millones de seguidores
- Marc ter Stegen (Alemania): 16.7 millones de seguidores
- Emiliano Martínez (Argentina): 15.1 millones de seguidores
- Manuel Neuer (Alemania): 14.9 millones de seguidores
- Gianluigi Donnarumma (Italia): 6.7 millones de seguidores
- Guillermo Ochoa (México): 4.5 millones de seguidores
- Joan García (España): 3.1 millones de seguidores