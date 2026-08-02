Vozinha viaja a Chile para cerrar su fichaje con Colo Colo tras rumores sobre Marruecos
Vozinha, una de las figuras de Cabo Verde en el Mundial 2026, emprendió este domingo el viaje hacia Chile para completar su incorporación a Colo Colo, después de varios días de incertidumbre por las sucesivas modificaciones en la fecha de su llegada.
El portero caboverdiano fue visto en Madrid antes de abordar el avión con destino a Santiago. Una vez en territorio chileno deberá realizarse los exámenes médicos y completar los trámites pendientes antes de firmar su contrato con el club.
Colo Colo había alcanzado un acuerdo con Vozinha desde la semana anterior. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó públicamente la elección del arquero de 40 años, quien se encontraba como agente libre después de terminar su etapa en el Chaves de Portugal.
Su llegada estaba prevista inicialmente para los últimos días de julio, pero el viaje fue aplazado. Desde el entorno de la operación se atribuyó la demora a asuntos personales y a gestiones necesarias antes de trasladarse a Chile. La falta de una explicación más precisa, sumada a que el contrato todavía no estaba firmado, aumentó las dudas sobre el fichaje.
En medio de esa espera surgió la versión de que Vozinha podía cambiar de destino. Globo Esporte informó que el guardameta se encontraba cerca de llegar a un acuerdo con el RS Berkane de Marruecos y que negociaba los últimos detalles de la operación. El reporte relacionó esa posibilidad con Bubista, exseleccionador de Cabo Verde y técnico vinculado con el conjunto marroquí.
Bernardo Vasconcelos, representante de Vozinha, rechazó esa información. El agente aseguró que no existía una negociación con un club de Marruecos y afirmó que el acuerdo con Colo Colo permanecía vigente.
Las condiciones del vínculo con el Colo Colo tampoco han sido reveladas. Reuters reportó una propuesta por seis meses con opción de extenderla por un año, mientras TNT Sports informó de un acuerdo por 18 meses sujeto a revisión al final de 2026.
El viaje reduce las posibilidades de que la contratación se caiga, pero Vozinha todavía debe superar la revisión médica y formalizar el vínculo. Después de varios aplazamientos y de la aparición de la alternativa marroquí, Colo Colo espera cerrar finalmente una operación que anunció antes de tener al jugador de 40 años en Chile.