Yasin Ayari, el sueco de raíces tunecinas que anotó ante el país de su familia en Monterrey
El mediocampista sueco Yasin Ayari escribió este domingo un capítulo especial en su carrera al marcar el primer gol de Suecia ante Túnez en su debut dentro de la Copa del Mundo 2026. La anotación tuvo un significado particular para el futbolista de 22 años, cuyos lazos familiares están profundamente ligados al país africano al que enfrentó.
Nacido en Solna, Suecia, en octubre de 2003, Ayari es hijo de padres originarios de Túnez y Marruecos. Gracias a esa herencia familiar era elegible para representar a Suecia, Túnez o Marruecos a nivel internacional, aunque desde las categorías juveniles optó por vestir la camiseta sueca, país donde nació y se formó futbolísticamente.
A pesar de que la Federación de Futbol de Túnez intentó convencerlo de jugar para ellos, Ayari mantuvo su compromiso con Suecia y terminó consolidándose como una de las promesas más importantes de una nueva generación de futbolistas escandinavos.
Previo al encuentro mundialista, el técnico de Túnez, Sabri Lamouchi, destacó la calidad del mediocampista.
Actualmente, Ayari milita en el Brighton & Hove Albion de la Premier League inglesa, donde ha continuado su desarrollo después de surgir en las filas del AIK de Estocolmo. Su gol ante Túnez puso al frente a Suecia en su debut en el Mundial.
Su hermano menor, Taha Ayari, también futbolista, comparte la posibilidad de representar a Suecia, Túnez o Marruecos.