Zlatan y Henry llenan de elogios la participación de Cabo Verde: “una isla pequeña con grandes sueños”
Cabo Verde no ganó ante Argentina, pero se llevó a casa el corazón de millones de aficionados al futbol que vieron como una isla tan pequeña le dio pelea al actual campeón del mundo y una de las potencias en el deporte. Para sorpresa de muchos, los africanos terminaron complicando más a una albiceleste que nunca pensó llegar hasta los tiempos extras.
Dentro de los sorprendidos y conmovidos por la hazaña de Cabo Verde está Zlatan Ibrahimovic, que se mostró emocionado por la gesta que lograron los africanos en la Copa del Mundo al casi lograr la épica y dejar en el mundial una de las mejores participaciones que un equipo debutante ha tenido en la historia.
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“Un aplauso a Cabo Verde, una isla pequeña con grandes sueños. Estos tipos son héroes, se convirtieron en ídolos, son estrellas. No perdieron ningún juego en 90 minutos, casi lo logran en este partido ante Argentina. Creo que nadie en el mundo creía que esto era posible más que esa pequeña isla”, comentó Ibrahimovic en la cadena Fox.
El partido de 16avos de final terminó 3-2 a favor de Argentina, pero lo que quedó en la cancha es el desempeño de los caboverdianos que llevaron al límite a uno de los candidatos a quedarse con la copa. Los africanos se fueron del mundial sin caer en 90 minutos ante tres campeones del mundo; en fase de grupos lograron el empate sin goles ante España en su partido debut, para después igualar 2-2 en contra de Uruguay.
“Esto no es sobre Argentina o Leo Messi, es sobre Cabo Verde que casi lo logra… esto es futbol, emociones, cuando estas cosas pasan; fue una gran historia y será una gran historia para el resto de los años. Cuando regresen a su país tendrán una gran celebración, una gran bienvenida con alfombra roja… lo que hicieron quedará en los libros de historia, convirtieron sus sueños en realidad. Casi llego a las lágrimas por disfrutar este momento, estas imágenes”, añadió Zlatan.
Thierry Henry, impresionado con los africanos
Junto a él se encontraba Thierry Henry, que no hizo más que acompañar las palabras de elogio para Cabo Verde, tanto por su desempeño en el campo como por lo demostrado por los aficionados en las gradas.
“Es impresionante cómo jugaron, pero más impresionante la cantidad de gente que vive ahí y cómo puedes creer que lograrás algo”, comenzó diciendo Henry.
El francés recordó aquella gesta que logró Islandia en la Eurocopa del 2016, en donde se instalaron en cuartos de final después de eliminar a Inglaterra, una hazaña que sería ampliada cuando los islandeses calificaban por primera vez a una Copa del Mundo en Rusia 2018.
“Sé que no es la misma competencia, pero me recuerda a Islandia y lo que hicieron en la Eurocopa ante Inglaterra; me recordó que no importa cuánta gente tengas siempre y cuando creas que lograrás algo que te propones. Es un buen recordatorio de no creer lo que los demás digan”, añadía el ex futbolista.
Cabo Verde se despide de la Copa del Mundo del 2026 con una participación difícil de olvidar, marcando cuatro goles, empatando todos sus partidos en los 90 minutos, con solo una derrota, y pasando como segundo de su grupo por encima de otro campeón como Uruguay.
“Hazle saber a la gente de dónde eres por cómo te comportas… ahora todos sabemos quién y dónde está Cabo Verde, es lo más importante”, finalizó el francés.